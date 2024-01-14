Dikabarkan Bakal Nikahi Aaliyah Massaid Tahun Ini, Thariq Halilintar Minta Doa

Thariq Halilintar minta doa soal kabar akan menikahi Aaliyah Massaid tahun ini (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)

JAKARTA - Hubungan asmara antara Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, selalu menarik untuk diperbincangkan. Apalagi, usai putus dari Fuji, Thariq mengaku ingin segera menikah.

Kepergian Aaliyah ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah bahkan diduga merupakan salah satu bentuk persiapannya jelang dinikahi oleh Thariq. Bahkan saat ditanya soal hal tersebut, adik Atta Halilintar ini hanya meminta doa atas kabar baik tersebut.

"Doain aja yang terbaik ya,” ujar Thariq saat ditanya mengenai kabar akan menikahi Aaliyah tahun ini.

Anak keempat dari keluarga Gen Halilintar ini pun mengatakan bahwa Aaliyah memiliki sikap yang luar biasa baginya. Bahkan ia pun kini tak segan memberikan pujiannya pada adik Zahwa Massaid dan menyebutnya sebagai perempuan dengan paket lengkap.

Thariq Halilintar minta doa soal kabar akan menikahi Aaliyah Massaid tahun ini (Foto: YouTube)





”Kalau dia mah udah dewasa, udah kuat, udah hebat, udah paling sabar, udah dia udah paling lengkap,” kata Thariq memuji Aaliyah.

Saat ditanya apakah Aaliyah merupakan sosok yang selama ini ia cari untuk dijadikan pasangan hidup, Thariq pun hanya meminta doa. Namun, ia tak memungkiri bahwa penampilan perempuan yang akrab disapa Aal tersebut saat mengenakan hijab sangatlah cantik.

"Doain aja yang terbaik ya," beber Thariq.

"Iya ih cantik banget ya,” sahutnya saat dimintai komentar saat Aaliyah berhijab.