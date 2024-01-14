Ledi Berharap Bisa Rilis EP di Akhir 2024

Ledi berharap dapat merilis EP di akhir 2024 (Foto: Ist)

JAKARTA - Ledi merupakan seorang solois wanita yang siap untuk menggebrak industri musik Indonesia. Mengawali kariernya sebagai penyanyi acapella di London, Inggris, Ledi pun sempat merilis single berjudul Where You Take Me di 2023.

Usai merilis single perdananya yang ia buat di London, pemilik akun Instagram @musicbyledi ini kembali unjuk bakat lewat lagu kedua. Bertajuk Lie, lagu-lagu milik Ledi kini sudah bisa didengarkan di Spotify LEDI dan berbagai platform musik digital lain.

Menariknya, dua single miliknya dikerjakan saat ia masih berada di London.

Lewat single perdananya, Where You Take Me, Ledi mencoba untuk merayakan cinta, pembebasan, dan kedamaian batin.

“Respons lagu Where You Take Me lebih disenangi, karena upbeat, mood boosting, dan summer vibes gitu," ujar Ledi.

Ledi berharap dapat merilis EP di akhir 2024 (Foto: Ist)





Sedangkan lewat single keduanya yang bertajuk Lie, Ledi mencoba untuk memberikan kekuatan lewat sentuhan genre blues. Bahkan secara cermat ia juga menggabungkan beberapa genre mulai dari R&B, soul, jazz, gospel, dan pop kontemporer, dalam single Lie.

"Lagi Lie juga lebih banyak disukai sama orang Indonesia, mungkin karena lebih melankolis ya," lanjutnya.

Di awal tahun 2024, wanita 25 tahun ini mengaku memiliki resolusi terkait bakatnya di dunia musik. Ia bahkan berharap agar di akhir tahun ini dapat merilis EP atau mini album.

Terlebih, ia kini sudah memiliki cukup banyak materi lagu yang siap masuk dapur rekaman, sebelum akhirnya merilis EP.