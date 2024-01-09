Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Aziz Hedra Rilis Issa Goodbye, Ungkapan Kekesalan terhadap Masa Lalu

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |18:36 WIB
Aziz Hedra Rilis <i>Issa Goodbye</i>, Ungkapan Kekesalan terhadap Masa Lalu
Aziz Hedra ungkap kekesalan terhadap masa lalu melalui lagu Issa Goodbye. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Aziz Hedra merilis lagu terbarunya, Issa Goodbye, pada 19 Desember 2023. Lewat lagu itu, penyanyi 23 tahun tersebut mengungkapkan kekesalannya terhadap masa lalu. 

“Lagu ini sebenarnya tentang orang-orang yang masih teringat dengan masa lalunya. Sebuah rasa kesal dan kesedihan, bukan penyesalan,” ujarnya kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 8 Januari 2024. 

Lagu Issa Goodbye, diciptakan Aziz Hedra bersama Belanegara Abe, Kaleb J dan Abraham Edo. “Lagu ini tercipta saat kami workshop bareng dari label. Setelah diskusi akhirnya jadilah lagu ini,” katanya menambahkan. 

Aziz mengungkapkan, lagu tersebut awalnya berjudul goodbye. Namun karena merasa ada yang kosong, dia kemudian menambahkan kata it’s yang dipelesetkan menjadi issa. Sehingga keempat pencipta lagu tersebut sepakat dengan judul, Issa Goodbye

Aziz Hedra ungkap kekesalan pada masa lalu lewat lagu Issa Goodbye. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Berbeda dengan karya sebelumnya, Aziz Hedra mengakui, lagu ini memiliki emosi yang lebih kuat karena menggambarkan masa lalu yang sulit dilupakan. Lewat lagu ini, dia juga berhasil memberi kejutan kepada para pendengarnya. 

“Mereka agak syok karena pada verse kedua, aku agak sedikit ngerap kan. Jadi mereka yang kayak, ‘Hah? Ini Aziz?’ Jadi ya aku coba menampilkan sisi lain diri aku lewat lagu ini,” tuturnya.*

(SIS)

