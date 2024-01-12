Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yuna AOA akan Menikah dengan Pencipta Lagu Ma Boy Februari Mendatang

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |10:50 WIB
Yuna AOA akan Menikah dengan Pencipta Lagu <i>Ma Boy</i> Februari Mendatang
Yuna AOA akan menikah dengan pencipta lagu Ma Boy pada Februari 2024. (Foto: Instagram/@yn_s_1230)
A
A
A

SEOUL - Yuna AOA datang membawa kabar bahagia. Dia akan menikah dengan komposer Kang Jung Hoon, pada Februari mendatang. Kabar bahagia itu diumumkan sendiri olehnya, pada 11 Januari 2024. 

“Aku telah menemukan seseorang yang mana bersamanya aku akan menghabiskan sisa hidupku. Februari mendatang, kami akan menggelar pernikahan yang akan dihadiri sahabat dan keluarga,” tuturnya dikutip dari Soompi, Jumat (12/1/2024). 

Sekadar informasi, Kang Jung Hoon adalah komposer yang dikenal dengan nama Friday GALACTIKA. Ia adalah pencipta lagu DALLA DALLA (ITZY), Ma Boy (Sistar), dan Aftermath (ZE:A). 

“Kang Jung Hoon adalah pribadi yang hangat dan memberikan pengaruh positif padaku. Dia bahkan selalu ada di titik terendah hidupku dan saat aku dalam masalah. Dia orang yang mengisi kekosongan dalam hidupku,” katanya lagi. 

Yuna AOA akan menikah dengan pencipta lagu Ma Boy, pada Februari 2024. (Foto: Instagram/@yn_s_1230)

Yuna berterima kasih atas dukungan dan cinta yang diberikan fans sejak debutnya bersama AOA pada 2012. Karena itu, dia berharap, fans juga menjalani hidup bahagia di tahun 2024.*

(SIS)

