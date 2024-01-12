Dex Single's Inferno 2 Digaet Bintangi Webseries Tarot

SEOUL - Kim Jin Young atau yang lebih dikenal sebagai Dex bersiap mengembangkan kariernya ke dunia akting. Dia dikabarkan akan menjadi pemeran utama pria dalam webseries terbaru U+ Mobile, Tarot.

“Dex mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran untuk membintangi drama tersebut,” kata agensi yang menaungi bintang Single’s Inferno 2 tersebut dikutip dari Soompi, pada Sabtu (13/1/2024).

Mengusung genre thriller-misteri, webseries Tarot akan terdiri dari tujuh kasus berbeda. Tiap-tiap kasus akan memiliki karakter utamanya masing-masing dan tak terkait satu sama lain.

Setiap karakter dalam masing-masing kasus tersebut akan menerima kartu tarot berbeda. Di sinilah masing-masing kisah akan terungkap. Dex kabarnya akan menjadi pemeran utama dalam salah satu kasus dalam serial tersebut.

Saat ini, Dex masih disibukkan dengan syuting drama debutnya berjudul i Shopping. Drama adaptasi webtoon tersebut berkisah tentang perjuangan dan kisah balas dendam seorang anak adopsi.

Koreaboo melaporkan, Dex akan berperan sebagai Soo Ha, teman dekat karakter utama dalam serial tersebut, Se Hee.*

(SIS)