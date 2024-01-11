Advertisement
Maira Muthma Ungkap Kedekatan dengan Saudara Kandungnya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |00:01 WIB
Maira Muthma Ungkap Kedekatan dengan Saudara Kandungnya
Maira Muthma (Foto: ist)
JAKARTA - Penyanyi Maira Muthma, yang pernah mengikuti tantangan bersama boy grup asal Filipina, SB19, memiliki gaya yang sedikit edgy, segar, dan sesuai dengan tren gen-z saat ini.

Ternyata, ia memiliki kebiasaan dengan saudara kandungnya. Memiliki gaya berpakaian yang berbeda membuat Maira memiliki teman untuk berdiskusi dengan kedua saudaranya.

"Kami kakak beradik sebenarnya memiliki gaya yang berbeda, tapi sebenarnya secara keseluruhan itu saling berhubungan. Jadi, kadang-kadang aku malah mendapatkan ide-ide menarik hanya dengan melihat mereka," ujar Maira.

Hal ini membuatnya tidak pernah kehabisan ide. Bahkan, terkadang jika diperlukan, mereka tidak ragu untuk saling meminjam pakaian. Ia bahkan mengakui bahwa kebiasaan ini sudah menjadi hal yang lumrah sejak kecil.

Kejadian serupa juga terjadi saat perayaan Idul Fitri. Ia mengakui bahwa mengenakan pakaian kembar bukanlah sesuatu yang direncanakan, melainkan terjadi secara spontan.

