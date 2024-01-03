Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Sedih Rachel Vennya Dihujat karena Foto Seksi

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |06:34 WIB
Curhat Sedih Rachel Vennya Dihujat karena Foto Seksi
Rachel Vennya sedih dihujat netizen (Foto: IG Rachel)
A
A
A

JAKARTA - Rachel Vennya sedang menikmati liburan akhir tahun di Prancis. Akan tetapi baru–baru ini Rachel kembali menjadi sorotan publik usai unggah foto mesra dengan sang kekasih, Salim Nauderer.

Dirinya menerima banyak hujatan dari netizen lantaran mengunggah foto dirinya dan Salim yang sedang ciuman bibir ketika merayakan Tahun Baru di Prancis. Komentar pedas netizen menyerbu unggahan tersebut, sampai ada netizen yang komentar kalau tindakannya tersebut tidak membuat anaknya bangga padanya.

Curhat Sedih Rachel Vennya Dihujat karena Foto Seksi

Menanggapi berbagai komentar pedas netizen, Rachel pun mengunggah foto para akun Instagramnya @rachelvennya bersama dengan anak-anaknya, yakni Xabiru dan Chava.

Dalam unggahan tersebut, Rachel memamerkan foto keharmonisannya dengan anak dan ibunya. Dirinya mengaku sempat merasa sedih ketika melihat komentar pedas netizen yang bilang bahwa anaknya tidak akan bangga padanya.

Padahal dirinya telah memperjuangkan segalanya untuk kedua anaknya. Namun apa boleh buat, para netizen tak akan mengerti bagaimana perjuangan Rachel.

“Kadang ke trigger dalam hati dan sedih sesaat kalo ada yang komen anak-anak aku gak bangga sama aku dengan semua perjuangan yang ada, tapi mau ngomong beribu kali pun orang-orang gak akan tau dan ngerti,” tulis Rachel dalam keterangan foto, dikutip Okezone, Selasa (2/1/2023).

Meskipun sempat merasa sedih, tetapi Rachel berusaha untuk menyadarkan dirinya kalau para netizen yang berkomentar jahat padanya hanya orang-orang yang belum menemukan kepuasan dan kebahagiaannya sendiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152485/rachel_vennya-aOZE_large.jpg
Cerai, Okin Tetap Anggap Rachel Vennya sebagai Safe Zone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3151918/rachel_vennya_dan_okin-e10B_large.jpg
Okin Buka Peluang Rujuk dengan Rachel Vennya, Janji Tak akan Selingkuh Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149472/rachel_vennya-V0Ev_large.jpg
Rachel Vennya Bikin Konten TikTok Bareng Okin, Ramai Didoakan Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132891/rachel_vennya-2Y3O_large.jpg
Rachel Vennya Geram, Bea Cukai Tahan 60 Cushion Korea Miliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/206/3096009/rachel_vennya-TbaQ_large.jpg
Awalnya Tak Percaya, Rachel Vennya Alami Hal Mistis saat Syuting Film Hutang Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/33/3088579/rachel_vennya-ly83_large.jpg
Rajin Main Film, Rachel Vennya: Aku Ingin Keluar Zona Nyaman
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement