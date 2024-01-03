Curhat Sedih Rachel Vennya Dihujat karena Foto Seksi

JAKARTA - Rachel Vennya sedang menikmati liburan akhir tahun di Prancis. Akan tetapi baru–baru ini Rachel kembali menjadi sorotan publik usai unggah foto mesra dengan sang kekasih, Salim Nauderer.

Dirinya menerima banyak hujatan dari netizen lantaran mengunggah foto dirinya dan Salim yang sedang ciuman bibir ketika merayakan Tahun Baru di Prancis. Komentar pedas netizen menyerbu unggahan tersebut, sampai ada netizen yang komentar kalau tindakannya tersebut tidak membuat anaknya bangga padanya.

Menanggapi berbagai komentar pedas netizen, Rachel pun mengunggah foto para akun Instagramnya @rachelvennya bersama dengan anak-anaknya, yakni Xabiru dan Chava.

Dalam unggahan tersebut, Rachel memamerkan foto keharmonisannya dengan anak dan ibunya. Dirinya mengaku sempat merasa sedih ketika melihat komentar pedas netizen yang bilang bahwa anaknya tidak akan bangga padanya.

Padahal dirinya telah memperjuangkan segalanya untuk kedua anaknya. Namun apa boleh buat, para netizen tak akan mengerti bagaimana perjuangan Rachel.

“Kadang ke trigger dalam hati dan sedih sesaat kalo ada yang komen anak-anak aku gak bangga sama aku dengan semua perjuangan yang ada, tapi mau ngomong beribu kali pun orang-orang gak akan tau dan ngerti,” tulis Rachel dalam keterangan foto, dikutip Okezone, Selasa (2/1/2023).

Meskipun sempat merasa sedih, tetapi Rachel berusaha untuk menyadarkan dirinya kalau para netizen yang berkomentar jahat padanya hanya orang-orang yang belum menemukan kepuasan dan kebahagiaannya sendiri.