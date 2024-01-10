Cerita Meiline Tenardi Dibalik Terbentuknya Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB)

JAKARTA - Meiline Tenardi merupakan seorang pengusaha sekaligus sosialita ternama di Indonesia yang memiliki berbagai macam usaha dalam industri perhotelan dan manufaktur. Kesuksesannya sebagai seorang pebisnis nyatanya membuat ia tidak pernah lupa untuk memberikan manfaat bagi sesama manusia.

Anak kelima dari delapan bersaudara ini bahkan cukup aktif di berbagai kegiatan sosial dan budaya bersama komunitas yang memiliki tujuan baik untuk lingkungan serta masyarakat. Menariknya, ia juga mendirikan sebuah komunitas di awal Maret 2023 dan diberi nama Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB).

Bersama KPPB, Meiline memiliki visi dan misi untuk mengajak para perempuan saling bersinergi untuk menemukan kualitas diri yang lebih baik dan lebih meningkat lewat beragam kegiatan positif. Hal itu tentu dilakukan dengan tujuan memperluas wawasan, meningkatkan potensi serta kualitas diri.

Meiline sendiri mengungkapkan alasan mengapa ia pada akhirnya mendirikan sebuah yayasan Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB).

Cerita Meiline Tenardi dibalik terbentuknya Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (Foto: Dok. Meiline Tenardi)





"Keinginan mendirikan KPPB ini tercetus tiba-tiba tanpa direncanakan jauh sebelumnya. Hanya dengan suatu kesadaran bahwa hidup dan waktu sangat berharga untuk dilewatkan sia-sia. Alangkah indahnya kalau waktu hidup yang tersisa ini, bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif yang bermakna dan bermanfaat bagi banyak orang," ujar Meiline kepada wartawan.

Meiline mengakui jika dirinya sempat mengalami kekosongan batiniah meski hidupnya dirasakan sudah cukup nyaman dan stabil. Hal tersebut rupanya membuat Meiline merasa bahwa hidup tidak cukup bermakna apabila dirinya hanya berfokus kepada kebahagiaan diri sendiri, tanpa berpikir untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain.

Oleh sebab itu, Meiline mendirikan KPPB agar bisa merasakan bahwa hidupnya semakin bermakna.

"Dengan dasar pemikiran inilah, membuat saya berani keluar dari zona nyaman dengan melakukan suatu gerakan perubahan menuju kualitas hidup yang lebih bermakna. Yaitu dengan mengajak sesama perempuan yang memiliki visi dan misi yang sama untuk saling bersinergi, berdaya dan berkarya lewat berbagai kegiatan yang positif, edukatif dan informatif,” paparnya.

"Komunitas ini dibuat sebagai bentuk kepedulian sosial dengan melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan sosial budaya, pendidikan, keterampilan, kesehatan dan isu-isu terkini yang relevan dengan berbagai aspek kehidupan. Besar harapan, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini bisa meningkatkan wawasan, potensi dan rasa percaya diri sekaligus menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat luas,” jelasnya.