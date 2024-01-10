Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putus dari Eva Manurung, Jordan Ali: Saya Ingin Bahagiakan Keluarga

Nafisa Tahira , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |19:30 WIB
Putus dari Eva Manurung, Jordan Ali: Saya Ingin Bahagiakan Keluarga
Jordan Ali ingin bahagiakan keluarga usai putus dari Eva Manurung. (Foto: Instagram/@jordan_ali0992)
JAKARTA - Jordan Ali tak perlu waktu lama untuk melupakan Eva Manurung yang dipacarinya sejak 3 bulan terakhir. Dia mengaku, saat ini hanya ingin fokus pada keluarga dan kariernya di dunia hiburan. 

“Saat ini, saya hanya ingin membahagiakan keluarga, fokus bangun karier, dan memulai usaha. Tiga hal itu jadi prioritas saya saat ini setelah putus dari Mami (Eva Manurung),” katanya dikutip dari Intens Investigasi, pada Rabu (10/1/2024). 

Jordan mengaku, belum berminat mencari pasangan baru setelah mengakhiri hubungan asmaranya dengan ibu kandung Virgoun tersebut. Dia memilih untuk memperbaiki diri dan akan mencari pacar baru setelah merasa siap. 

Saat ini, Jordan Ali sudah tak lagi merasa perlu menanggapi klarifikasi Eva Manurung terkait hubungan mereka. “Saya kan sudah sampaikan semua di video itu. Tidak ada yang harus saya tutup-tutupi,” tuturnya lagi. 

Jordan Ali ingin bahagiakan keluarga usai putus dari Eva Manurung. (Foto: Instagram/@jordan_ali0992)

