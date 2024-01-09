Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Deddy Corbuzier Tak Mau Hidup Terlalu Tua: Karena Gue Pasti Rese

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |19:31 WIB
Deddy Corbuzier Tak Mau Hidup Terlalu Tua: Karena Gue Pasti Rese
Deddy Corbuzier berharap hidup tak lebih dari 65 tahun. (Foto: Instagram/@mastercorbuzier)
A
A
A

JAKARTA - Deddy Corbuzier blakblakan mengaku, tak ingin hidup terlalu lama di dunia. YouTuber 47 tahun tersebut menilai, usia senja paling ideal untuknya adalah umur 65 tahun. 

Hal itu diungkapkan Deddy saat istrinya mengucapkan doa di hari ulang tahunnya. “Paling penting, kamu sehat dan panjang umur. Kurangi ya gila kerjanya,” kata Sabrina Chairunnisa dikutip dari channel YouTube Master Corbuzier, Selasa (9/1/2024). 

Deddy kemudian terlihat menyanggah doa sang istri. “Gue enggak pengin panjang umur. Ya, (sampai umur) 65 lah,” kata mantan mentalis tersebut yang membuat istri dan seluruh timnya bingung. 

Namun Azka sang putra tampak menganggukkan kepala seakan mengamini harapan sang ayah. “Ya kalau itu yang Papa mau aku hanya bisa mendukung saja,” tutur remaja 17 tahun tersebut. 

Vidi Aldiano kemudian bertanya alasan Deddy Corbuzier tak ingin berumur panjang. “Karena gue (kalau tua) pasti rese. Gue di umur segini saja rese banget,” tuturnya yang disambut tawa orang-orang di studio tersebut. 

Deddy Corbuzier tak ingin panjang umur. (Foto: Instagram/@mastercobuzier)

Pernyataan Deddy tersebut menuai ragam komentar dari warganet. Sebagian cukup memahami keinginan sang mantan mentalis. “Kalau gue alasannya lebih takut sakit-sakitan karena tua ya,” kata @fra***6*. 

Akun @l**a_an***ansj** menambahkan, “Saya juga enggak pernah doa panjang umur karena takut merepotkan orang-orang sekitar. Tapi kalau ada yang mendoakan panjang umur ya aminkan saja.” 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174933/nunung-is2m_large.jpg
Ternyata, Ada Peran Deddy Corbuzier di Balik Hadiah Rumah untuk Nunung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174370/deddy_corbuzier_dan_sabrina_chairunnisa-CgYb_large.jpg
Deddy Corbuzier Buka Suara Soal Rumor Perceraian dengan Sabrina Chairunnisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/33/3140750/deddy_corbuzier-X1JT_large.jpg
Deddy Corbuzier Ungkap Keinginan Ibrahim Sjarief Assegaf Mendaki Gunung Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113903/deddy_corbuzier-fuA9_large.jpg
Alasan Deddy Corbuzier Tak Ambil Gaji sebagai Stafsus Menhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/33/3112958/deddy_corbuzier-S1LW_large.jpg
Jadi Stafsus Menhan, Deddy Corbuzier: Terima Kasih Kepercayaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/33/3112938/deddy_corbuzier-SgJ1_large.jpg
Biodata dan Agama Deddy Corbuzier, Mantan Pesulap yang Kini Jadi Staf Khusus Menhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement