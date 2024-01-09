Deddy Corbuzier Tak Mau Hidup Terlalu Tua: Karena Gue Pasti Rese

Deddy Corbuzier berharap hidup tak lebih dari 65 tahun. (Foto: Instagram/@mastercorbuzier)

JAKARTA - Deddy Corbuzier blakblakan mengaku, tak ingin hidup terlalu lama di dunia. YouTuber 47 tahun tersebut menilai, usia senja paling ideal untuknya adalah umur 65 tahun.

Hal itu diungkapkan Deddy saat istrinya mengucapkan doa di hari ulang tahunnya. “Paling penting, kamu sehat dan panjang umur. Kurangi ya gila kerjanya,” kata Sabrina Chairunnisa dikutip dari channel YouTube Master Corbuzier, Selasa (9/1/2024).

Deddy kemudian terlihat menyanggah doa sang istri. “Gue enggak pengin panjang umur. Ya, (sampai umur) 65 lah,” kata mantan mentalis tersebut yang membuat istri dan seluruh timnya bingung.

Namun Azka sang putra tampak menganggukkan kepala seakan mengamini harapan sang ayah. “Ya kalau itu yang Papa mau aku hanya bisa mendukung saja,” tutur remaja 17 tahun tersebut.

Vidi Aldiano kemudian bertanya alasan Deddy Corbuzier tak ingin berumur panjang. “Karena gue (kalau tua) pasti rese. Gue di umur segini saja rese banget,” tuturnya yang disambut tawa orang-orang di studio tersebut.

Pernyataan Deddy tersebut menuai ragam komentar dari warganet. Sebagian cukup memahami keinginan sang mantan mentalis. “Kalau gue alasannya lebih takut sakit-sakitan karena tua ya,” kata @fra***6*.

Akun @l**a_an***ansj** menambahkan, “Saya juga enggak pernah doa panjang umur karena takut merepotkan orang-orang sekitar. Tapi kalau ada yang mendoakan panjang umur ya aminkan saja.”