Chat Mesra Kang Kyung Joon dan Selingkuhan Bocor usai Bantah Berzina

SEOUL - Aktor Kang Kyung Joon punya cara unik dalam berkomunikasi dengan perempuan yang diduga selingkuhannya. Alih-alih menggunakan KakaoTalk, keduanya berkomunikasi lewat Telegram.

Pada 8 Januari 2024, Sports Chosun merilis chat mesra Kang Kyung Joon dan selingkuhannya di Telegram. Dalam chat tersebut, sang aktor terlihat menuliskan, “Aku ingin bersamamu tanpa minum. Alkohol hanya alasan saja.”

BACA JUGA: Aktor Kang Kyung Joon Digugat Rp592 Juta Atas Kasus Perzinaan

Perempuan tersebut kemudian menanggapinya dengan, “Kamu sedang ngapain?” Kang Kyung Joon terlihat menjawabnya dengan, “Memikirkanmu.” Perempuan itu kembali menuliskan, “Aku merindukanmu” dan dibalas sang aktor dengan, “Aku ingin memelukmu."

Perselingkuhan bintang The Return of Superman itu terkuak setelah dia digugat atas tuduhan perzinaan dengan ganti rugi senilai Rp589,6 juta, pada 26 Desember 2023. Penggugat adalah suami selingkuhan sang aktor.