Krisdayanti Puji Pasangan Ganjar-Mahfud Dalam Debat Ketiga Pilpres 2024

JAKARTA - Selebriti Krisdayanti yang merupakan anggota DPR RI Periode 2019-2024, optimistis pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, unggul dalam debat ketiga Pilpres 2024.

Sebagai informasi, debat ketiga Pilpres 2024 yang akan mempertemukan ketiga Calon Presiden (Capres) bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri. Debat kali ini akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2023).

Sebagai pendukung Ganjar-Mahfud, penyanyi yang akrab disapa Kd itu yakin dengan kapabilitas Ganjar dalam membahas isu pertahanan. Pasalnya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode.

"Kita pasti akan datang bergemuruh dengan penuh keyakinan memenangkan paslon kita, Ganjar-Mahfud," kata Krisdayanti di Istora.

Diketahui, Ganjar sempat membahas alutsista Indonesia yang dibeli secara bekas dari negara lain. Ganjar mengungkapkan bahwa seharusnya Indonesia membeli alutsista baru yang bisa meningkatkan pertahanan negara.

Mengenai hal tersebut, Krisdayanti sepakat dengan apa yang diungkapkan Capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo tersebut. Menurutnya, alutsista akan menjadi wajah Indonesia yang akan membuat negara lain memperhitungkan kekuatan Indonesia.

"Saya setuju (tidak membeli alitsista bekas) demi keamanan rakyat pasti safe guard itu harus nomor satu. Jadi alutsista yang baru itu harus menjadi satu wajah Indoensia. Misalnya kita beli alutsista bekas dan itu membahayakan. Itu sudah kejadian kan kemarin beberapa pahlawan kita gugur di Malang, walau pun karena cuaca. Tapi itu pasti karena ada kendala teknis yang kurang baik," ujarnya.