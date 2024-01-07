Dihujat usai Peluk Chateez, Jarwo Kwat: Saya Pusing

JAKARTA - Pelawak senior Jarwo Kwat tengah menjadi bulan-bulanan netizen usai memeluk Chateez.

Momen tersebut terjadi saat Jarwo Kwat jadi bintang tamu di YouTube Target Operasi. Dikisahkan bahwa Jarwo Kwat sebagai ayah dark Chateez yang sudah lama tidak bertemu.

Awalnya Jarwo Kwat sangat bingung mengapa netizen menggeruduk Instagram nya.

"Nah saya juga kaget tahu-tahu heboh, pada nyerang instagram sama gitu kan," kata Jarwo Kwat saat dihubungi awak media, Minggu (7/1/2024).

BACA JUGA: Jarwo Kwat Ungkap Taufik Lala Meninggal Dunia Usai Bersepeda

Tak kuat dengan hujatan yang diterima, Jarwo Kwat memilih untuk mematikan kolom komentar.

"Pusing saya, kalau saya jawab, waduh, kemana mana. Gak kelar akhirnya urusan," ungkap Jarwo Kwat.

Hal seperti ini baru Jarwo Kwat alami selama ia berkarier di dunia kemiri. Oleh karena itu ia merasa pusing, atas saran teman-temannya juga, Jarwo Kwat memilih untuk mematikan kolom komentar.

"Jadi saya pertama kali ngalamin kayak gini, makanya saya pusing. Dari pada pusing yaudah tutup aja deh kolom komentar," tutur Jarwo Kwat.

BACA JUGA: