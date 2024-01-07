Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dihujat usai Peluk Chateez, Jarwo Kwat: Saya Pusing

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |12:04 WIB
Dihujat usai Peluk Chateez, Jarwo Kwat: Saya Pusing
Jarwo Kwat dihujat usai peluk Chateez (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelawak senior Jarwo Kwat tengah menjadi bulan-bulanan netizen usai memeluk Chateez.

Momen tersebut terjadi saat Jarwo Kwat jadi bintang tamu di YouTube Target Operasi. Dikisahkan bahwa Jarwo Kwat sebagai ayah dark Chateez yang sudah lama tidak bertemu.

Awalnya Jarwo Kwat sangat bingung mengapa netizen menggeruduk Instagram nya.

"Nah saya juga kaget tahu-tahu heboh, pada nyerang instagram sama gitu kan," kata Jarwo Kwat saat dihubungi awak media, Minggu (7/1/2024).

Dihujat usai Peluk Chateez, Jarwo Kwat: Saya Pusing

Tak kuat dengan hujatan yang diterima, Jarwo Kwat memilih untuk mematikan kolom komentar.

"Pusing saya, kalau saya jawab, waduh, kemana mana. Gak kelar akhirnya urusan," ungkap Jarwo Kwat.

Hal seperti ini baru Jarwo Kwat alami selama ia berkarier di dunia kemiri. Oleh karena itu ia merasa pusing, atas saran teman-temannya juga, Jarwo Kwat memilih untuk mematikan kolom komentar.

"Jadi saya pertama kali ngalamin kayak gini, makanya saya pusing. Dari pada pusing yaudah tutup aja deh kolom komentar," tutur Jarwo Kwat.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/33/2951346/jarwo-kwat-dihujat-usai-peluk-chateez-istri-berikan-dukungan-h0LdodRpXv.jpg
Jarwo Kwat Dihujat Usai Peluk Chateez, Istri Berikan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/33/2950936/jarwo-kwat-beri-klarifikasi-usai-peluk-chateez-berujung-viral-skenarionya-begitu-ZZ7IB2rvHL.jpg
Jarwo Kwat Beri Klarifikasi Usai Peluk Chateez Berujung Viral: Skenarionya Begitu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/11/33/2705648/jarwo-kwat-kaget-pria-berseragam-sambangi-kediamannya-ini-sebabnya-ftSW3qMwvN.jpg
Jarwo Kwat Kaget Pria Berseragam Sambangi kediamannya, Ini Sebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/10/25/33/520050/SOsYSnn1ZL.jpg
Injak Anak Setan, Jarwo Kwat Kesurupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177760//lilah-VRd4_large.JPG
Taylor Swift Donasi Rp1,7 Miliar untuk Fans Kecilnya yang Idap Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177759//elma_dae-Q2ka_large.jpg
Elma Dae Cerita soal Pasangan Terindah, tapi Kandas di Tengah Jalan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement