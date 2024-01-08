Jarwo Kwat Dihujat Usai Peluk Chateez, Istri Berikan Dukungan

JAKARTA - Jarwo Kwat mendapatkan kritikan pedas dari netizen usai memeluk Chateez di YouTube Target Operasi.

Padahal Jarwo Kwat hanya mengikuti skenario saja tidak ada maksud lain. Atas kejadian ini, Jarwo Kwat merasa bahwa dunia kreatif dalam konteks komedi akan tumpul jika sedikit-sedikit dikritik.

"Iya kalau komedian terus seperti ini (kreatif tumpul) gitu jdi tolong lah di pahami, kitakan menghibur. Apa lagi kalau bukan menghibur kita itu kan para pelawak komedian," ungkap Jarwo Kwat saat dihubungi, Minggu (7/1/2024).

Bukan hanya Jarwo Kwat dan Chateez yang merasa bingung atas kejadian tersebut. Keluarganya pun merasakan demikian.

Sebab selama bertahun-tahun berkomedi, pria 56 tahun itu baru merasakan hal seperti ini.

"Jadi engga terlalu apa ya nggak tanu saya bingung lah, keluarga saya juga bingung kenapa kok seperti ini jadinya," terang Jarwo Kwat.

