Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jarwo Kwat Dihujat Usai Peluk Chateez, Istri Berikan Dukungan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |12:36 WIB
Jarwo Kwat Dihujat Usai Peluk Chateez, Istri Berikan Dukungan
Jarwo Kwat dihujat usai peluk Chateez (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Jarwo Kwat mendapatkan kritikan pedas dari netizen usai memeluk Chateez di YouTube Target Operasi.

Padahal Jarwo Kwat hanya mengikuti skenario saja tidak ada maksud lain. Atas kejadian ini, Jarwo Kwat merasa bahwa dunia kreatif dalam konteks komedi akan tumpul jika sedikit-sedikit dikritik.

 BACA JUGA:

 Jarwo Kwat Dihujat Usai Peluk Chateez, Istri Berikan Dukungan

"Iya kalau komedian terus seperti ini (kreatif tumpul) gitu jdi tolong lah di pahami, kitakan menghibur. Apa lagi kalau bukan menghibur kita itu kan para pelawak komedian," ungkap Jarwo Kwat saat dihubungi, Minggu (7/1/2024).

Bukan hanya Jarwo Kwat dan Chateez yang merasa bingung atas kejadian tersebut. Keluarganya pun merasakan demikian.

Sebab selama bertahun-tahun berkomedi, pria 56 tahun itu baru merasakan hal seperti ini.

"Jadi engga terlalu apa ya nggak tanu saya bingung lah, keluarga saya juga bingung kenapa kok seperti ini jadinya," terang Jarwo Kwat.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/33/2950936/jarwo-kwat-beri-klarifikasi-usai-peluk-chateez-berujung-viral-skenarionya-begitu-ZZ7IB2rvHL.jpg
Jarwo Kwat Beri Klarifikasi Usai Peluk Chateez Berujung Viral: Skenarionya Begitu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/33/2950837/dihujat-usai-peluk-chateez-jarwo-kwat-saya-pusing-9PhaiGigO2.jpg
Dihujat usai Peluk Chateez, Jarwo Kwat: Saya Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/11/33/2705648/jarwo-kwat-kaget-pria-berseragam-sambangi-kediamannya-ini-sebabnya-ftSW3qMwvN.jpg
Jarwo Kwat Kaget Pria Berseragam Sambangi kediamannya, Ini Sebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/10/25/33/520050/SOsYSnn1ZL.jpg
Injak Anak Setan, Jarwo Kwat Kesurupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177824//andre_taulany-zJb2_large.JPG
Erin Buka Suara soal Gugatan Cerai Andre Taulany 3 Kali Ditolak oleh Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177829//aruma-vAO8_large.JPG
Aruma Sesalkan Bullying Masih Harus Terjadi, Terutama di Ranah Perguruan Tinggi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement