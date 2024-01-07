Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sedih Dibully Netizen, ASI Aurel Hermansyah Sampai Seret

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |11:13 WIB
Sedih <i>Dibully</i> Netizen, ASI Aurel Hermansyah Sampai Seret
Sedih dibully netizen, ASI Aurel Hermansyah sampai seret. (Foto: Instagram/@aurelie.hermansyah)
JAKARTA - Aurel Hermansyah akhirnya buka suara terkait hujatan publik terkait tampilan fisiknya. Meski terlihat baik-baik saja dalam setiap kontennya, namun putri musisi Anang Hermansyah ini mengaku sangat sedih. 

“Kenapa ya orang-orang pada jahat dan suka body shaming? Mirisnya, mereka yang ngomong begitu adalah sesama perempuan,” ujar Aurel dalam unggahannya di Instagram, pada 6 Januari 2024. 

Istri Atta Halilintar itu mengungkapkan, belum berniat diet karena baru melahirkan dan sedang menyusui anak keduanya. Dia tak ingin egois dan mengutamakan kebutuhan dan kesehatan putrinya. 

Aurel Hermansyah meminta warganet untuk berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain yang terlihat ramping setelah melahirkan. Dia meyakini, tubuh setiap manusia berbeda dan perbedaan itu harus dihargai. 

Komentar jahat warganet, diakui ibu dua anak tersebut, berpengaruh pada mentalnya. “Jujur, aku sedih banget sampai liburan kemarin ASI aku berkurang. Padahal dulu, saat liburan ASI aku melimpah ruah. Kenapa? Mungkin tanpa aku sadari, aku memikirkan cacian kalian,” katanya. 

Aurel Hermansyah sedih dibully netizen sampai ASI seret. (Foto: Instagram/@aurelie.hermansyah)

Aurel Hermansyah menegaskan, tak ada yang berubah darinya meski penampilan fisiknya kini banyak berubah. Saat ini, dia hanya ingin menjadi pribadi lebih baik dengan menutup aurat. 

Unggahan yang telah disukai lebih dari 763.000 kali itu kemudian ramai mendapat dukungan teman sesama artis dan warganet. Salah satu dukungan datang dari penyanyi Gisella Anastasia.

