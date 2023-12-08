Hobi Foto dan Review Makanan, Anita Amaliyah Jadi Content Creator Kuliner

JAKARTA - Anita Amaliyah Hamdani memulai perjalanannya sebagai content creator dengan mengejar dua passion sekaligus: fotografi dan review kuliner. Lewat berbagai kontennya, dara asal Ujung Pandang ini sukses menginspirasi banyak orang.

"Awalnya, aku suka mengambil foto dan video makanan. Perlahan, aku belajar bagaimana mendeskripsikan sebuah rasa dan kulitas makanan. Selanjutnya, mulai lebih detail lagi dengan membagikan alamat dan harga sebuah makanan," tuturnya.

Anita kemudian mulai membuat konten YouTube Short, pada Desember 2016. Dia tak menampik, di awal membuat konten banyak tantangan yang harus ditaklukkannya. Salah satunya, akunnya yang masih sepi peminat.

“Hambatan lain yang aku rasakan itu detail proses pengembangan dan eksekusi ide hingga pengambilan konten. Masalah mood juga terkadang berpengaruh loh. Ketika semua itu terjadi, aku biasanya mengingat lagi alasan menjadi content creator," katanya.