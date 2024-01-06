Bunga Citra Lestari Akui Sedih saat Kembali ke Indonesia Usai Umrah

BCL mengaku sedih harus kembali pulang ke Indonesia usai umrah (Foto: Instagram/itsmebcl)

JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari mengaku takjub usai menjalani ibadah umrah ke Tanah Suci. Dalam perjalanan umrahnya tersebut, wanita yang akrab disapa BCL ini turut memboyong suami, anak, hingga ibu kandungnya untuk mengunjungi Tanah Suci.

Lewat Instagram Story-nya, BCL mengunggah potret suasana sekitaran Mekkah. Bahkan ia menyebut bahwa suasana di Makkah sangat indah.

"Pertama kali ibadah umrah, datang ke Mekah, melihat Kakbah secara langsung, dan merasakan suasana yang sangat indah di sini," tulis BCL baru-baru ini.

Meski ini kali pertamanya umrah, BCL mengaku sangat dimudahkan dalam setiap perjalanannya. Oleh karena itu pelantun Cinta Sejati ini benar-benar bersyukur.

