Bintang Indiana Jones, Christian Oliver Tewas dalam Kecelakaan Pesawat Bersama 2 Anaknya

JAKARTA - Bintang ‘Indiana Jones’, Christian Oliver ditemukan tewas secara tragis bersama dengan kedua anaknya. Tewasnya Oliver dan dua anaknya terjadi usai pesawat yang membawanya dari Bandara J.F Mitchell di pulau Grenadine Bequia menuju St.Lucia mengalami kecelakaan.

Dilansir dari laman Blast, Sabtu (6/1/2024), pesawat yang mereka tumpangi pada 4 Desember sore tersebut mengalami masalah. Hal itulah yang membuat mode transportasi udara itu jatuh ke laut, satu mil sebelah barat Petit dekat pulau Karibia, tidak lama usai lepas landas pada Kamis, 4 Desember.

Penjaga pantai Saint Vincent dan Grenadines yang mengetahuinya langsung melakukan upaya penyelamatan, dengan dibantu para nelayan dan penyelam lokal yang berada di sekitar pantai. Namun sayangnya, upaya mereka ternyata tidak membuahkan hasil.

Empat mayat ditemukan dari sela-sela tumpukan puing pesawat, dimana keempatnya itu adalah Oliver, kedua anak perempuannya yang masih sangat kecil, dan pilot, Robert Sachs. Jasad itu akhirnya dibawa ke kamar mayat di St.Vincent untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Christian Oliver bintang Indiana Jones dan 2 putrinya tewas dalam kecelakaan pesawat (Foto: Instagram/christianoliverofficial)





Atas kejadian itu, kepolisian menyampaikan ucapan belasungkawanya kepada semua pihak yang terkena dampak dari insiden tragis tersebut, terutama kepada keluarga Olvier.

Bahkan aktris Bai Ling memberikan penghormatan terakhirnya kepada Oliver lewat sebuah postingan Instagram yang menyatakan sempat merencanakan untuk syuting bersama dalam film bertajuk “Forever Hold Your Peace”.

Tidak sampai di situ, rasa duka juga menyelimuti para penggemar Oliver. Mereka bahkan mengambil postingan terakhir Oliver untuk kembali dibagikan sebagai bentuk penghargaan kepada sang idola.