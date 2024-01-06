Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

La Poem Gebrak Panggung Golden Disk Awards 2024 Lewat Medley Lagu Hits K-Pop

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |01:01 WIB
La Poem Gebrak Panggung Golden Disk Awards 2024 Lewat Medley Lagu Hits K-Pop
La Poem di Golden Disk Awards 2024 (Foto: Its)
JAKARTA - La Poem menjadi salah satu bintang tamu yang memeriahkan panggung Golden Disk Awards (GDA) 2024 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (6/1/2024). Pada kesempatan ini, La Poem terlihat membawakan medley lagu-lagu hits Kpop dengan jenis suara beratnya yang sangat merdu.

Dalam kesempatan ini, La Poem bukan hanya memanjakan penonton lewat suara merdunya saja. Seluruh member La Poem tampil kompak dengan menggunakan suit warna hitam.

La Poem Gebrak Panggung Golden Disk Awards 2024 Lewat Medley Lagu Hits K-Pop

La Poem membuka penampilannya lewat lagu IVE yang berjudul I Am. Tidak hanya suara merdunya yang berhasil memanjakan telinga penonton, tetapi juga background panggungnya yang terlihat indah bak video klip lagu I Am sesungguhnya. Semakin meriah, IVE yang ada di bangku penonton terlihat terpukau dengan penampilan La Poem.

Selanjutnya, La Poem kembali menyanyikan lagu Kpop hits lainnya. Kali ini milik boy grup Korea Selatan, Stray Kids. La Poem membawakan lagu terbaru Stray Kids yang berjudul Lalalala. Ketika tersorot kamera, Stray Kids asik joget ikuti nada lagunya.

Kemudian, La Poem melanjutkan penampilannya lewat lagu hits milik idol Kpop ternama Jeon Jungkook BTS yang berjudul Next to You. Penampilannya lanjut ke lagu Super milik SEVENTEEN. Ketika lagu ini diputar, penonton langsung turut bernyanyi. Ketika kamera menyorot tempat duduk member SEVENTEEN, penonton tiba-tiba berteriak histeris.

Halaman:
1 2
