HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Angelina Sondakh Perdana Ketemu Thariq Halilintar

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |13:15 WIB
Reaksi Angelina Sondakh saat bertemu Thariq Halilintar (Foto: IG Angelina)
A
A
A

JAKARTA - Angelina Sondakh memberikan komentarnya setelah pertama kali bertemu Thariq Halilintar. Hal ini terjadi ketika asmara Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar sedang menjadi perhatian.

Wanita yang akrab disapa Angie ini mengaku belum mengenal sepenuhnya karakter Thariq. Dia pun belum bisa berkomentar banyak soal isu hubungan asmara Thariq dan Aaliyah.

"Kalau aku tuh, artinya semua di tangan Allah. Jujur aku baru sekali ketemu sama Thariq, dan belum mengenalnya," kata Angelina Sondakh di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2024).

"Kalau misalkan ditanya, aku akan susah berkomentar, karena yang didengar dan dilihat itu hanya dari media sosial," sambungnya.

Angie menyebut hal serupa juga dirasakan putranya, Keanu, saat ditanya awak media perihal hubungan asmara Aaliyah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
