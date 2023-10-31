Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angelina Sondakh Ingin Lagu Ciptaannya Mengenangmu, Dijadikan Film

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |03:30 WIB
Angelina Sondakh Ingin Lagu Ciptaannya <i>Mengenangmu</i>, Dijadikan Film
Angelina Sondakh ingin lagu ciptaannya dijadikan film (Foto: Instagram/angelinasondakh09)
JAKARTA - Bebi Romeo membawakan lagu berjudul Mengenangmu yang diciptakan oleh Angelina Sondakh. Lagu tersebut diciptakan oleh Angie lantaran terinspirasi dari kisah cintanya bersama mendiang suaminya, Adjie Massaid.

Menariknya, lirik lagu Mengenangmu ditulis oleh Angie saat ia masih berada di dalam penjara.

"Lagu ini aku buat untuk mengenang Mas Adjie. Aku merindukan Mas Adjie," ungkap Angelina Sondakh.

Untuk melengkapi single Mengenangmu, Angie juga turut merilis sebuah video musik. Dalam video musiknya, ia pun berbagi cerita perihal momen saat dirinya dilamar almarhum Adjie Massaid.

Angelina Sondakh

