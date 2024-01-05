Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Lebih Agamis Usai Mendekam Lagi di Penjara, Rajin Puasa Senin-Kamis

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |07:16 WIB
Ammar Zoni Lebih Agamis Usai Mendekam Lagi di Penjara, Rajin Puasa Senin-Kamis
Ammar Zoni lebih agamis usai mendekam lagi di penjara (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Kondisi kesehatan Ammar Zoni selama di Polres Metro Jakarta Barat diketahui baik-baik saja. Bahkan kondisi tersebut sudah dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Jon Mathias.

Meski diakui sehat, Jon mengatakan bahwa Ammar mengalami gangguan pada psikologisnya. Pasalnya, selain harus mendekam di penjara akibat narkoba, ia juga mengalami gangguan lantaran rumah tangganya dengan Irish Bella terancam bubar.

Walau begitu, Ammar kini memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal itu dilakukan mendapat ketenangan batin ditengah masalah yang ada.

"Keadaan Ammar secara fisik sehat tapi secara psikologisnya galau lah. Dia sempat nangis ya cerita juga soal keadaan di tahanan apalagi dia sekarang lari ke agama shalatnya nggak ditinggalkan, baca Al Quran, berdzikir, kemudian puasa Senin Kamis juga," kata Jon Matias di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, Kamis, 4 Januari 2024.

Ammar Zoni

Ammar Zoni lebih agamis usai mendekam lagi di penjara (Foto: MPI)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177090/ammar_zoni-oWdf_large.jpg
Ammar Zoni Resmi Menghuni Lapas Nusakambangan sebagai Narapidana Risiko Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176143/ammar_zoni-WjJH_large.jpg
Ammar Zoni Edarkan Narkoba di Dalam Penjara, Sahabat: Saya Angkat Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176127/ammar_zoni-fZWm_large.jpg
Ustadz Derry Sulaiman Kecewa Tahu Ammar Zoni Edarkan Narkoba dalam Penjara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175741/ammar_zoni-SobC_large.jpg
Ammar Zoni Jadi Gudang dalam Peredaran Narkotika di Rutan Salemba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175571/ammar_zoni-KV9R_large.jpg
Duh, Ammar Zoni Kembali Tersandung Kasus Narkoba di Dalam Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3133996/ammar_zoni-Igul_large.jpg
Pengacara Ungkap Peluang Ammar Zoni Bebas dalam Waktu Dekat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement