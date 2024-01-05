Ammar Zoni Lebih Agamis Usai Mendekam Lagi di Penjara, Rajin Puasa Senin-Kamis

DEPOK - Kondisi kesehatan Ammar Zoni selama di Polres Metro Jakarta Barat diketahui baik-baik saja. Bahkan kondisi tersebut sudah dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Jon Mathias.

Meski diakui sehat, Jon mengatakan bahwa Ammar mengalami gangguan pada psikologisnya. Pasalnya, selain harus mendekam di penjara akibat narkoba, ia juga mengalami gangguan lantaran rumah tangganya dengan Irish Bella terancam bubar.

Walau begitu, Ammar kini memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal itu dilakukan mendapat ketenangan batin ditengah masalah yang ada.

"Keadaan Ammar secara fisik sehat tapi secara psikologisnya galau lah. Dia sempat nangis ya cerita juga soal keadaan di tahanan apalagi dia sekarang lari ke agama shalatnya nggak ditinggalkan, baca Al Quran, berdzikir, kemudian puasa Senin Kamis juga," kata Jon Matias di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, Kamis, 4 Januari 2024.

Ammar Zoni lebih agamis usai mendekam lagi di penjara (Foto: MPI)