Wavi Zihan Tampil di Serial The One, Kisahkan Dunia Esport dan Drama Percintaan

Wavi Jihan tampil di serial The One Vision+ (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Aktris sekaligus model Wavi Zihan membintangi series Vision+ Originals, berjudul “The One”. Sebelumnya, Wavi diketahui telah sukses memerankan tokoh Ute di Series Cinlock: Love, Camera, Action! bersama Tissa Biani dan Yusuf Mahardika.

Wavi terlebih dahulu aktif menjadi model sebelum masuk ke dunia akting. Karirnya di dunia film dimulai dari membintangi film pendek dalam Festival Film Pendek Layar Lokal 3 2022 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sineas Film Sidoarjo.

Selain itu, Wavi menempuh pendidikan di President University jurusan public relation. Fakta menarik lainnya, Wavi juga pernah bekerja di perusahaan makanan di Jepang dan pernah menjadi makeup artist profesional.

Kini Wavi akan memerankan Odrie di “The One”, original series Vision+. Series ini merupakan hasil karya rumah produksi KAYSINEMA & GEMPITAINMENT dengan menggandeng Eko Kristianto, Pevita Pearce, dan Gading Martin sebagai produser.

Wavi Jihan tampil di serial The One Vision+ (Foto: MNC Media)





The One menceritakan seorang gamer profesional yang sedang menjalani hukuman akibat tuduhan perbuatan curang di sebuah turnamen resmi. Berbagai drama dan perjuangan mengharukan sebuah tim esport akan terjadi dalam perjalanan mereka memenangkan kejuaraan.

Wavi Zihan akan hadir berperan sebagai salah satu anggota tim di SMBG bernama Odrie. Ia bersahabat dengan Sacha yang diperankan oleh Shakira Jasmine, finalis The Voice Kids yang sempat berduet dengan Ariel Noah di Pestapora 2023 bulan September lalu.

Odrie adalah anggota yang paling muda diantara semuanya dan memiliki karakter yang pendiam, tertutup, independen, serta cenderung cuek.

Penasaran dengan akting dari aktris pendatang baru yang berbakat, Wavi Zihan? Saksikan serunya perjuangan dunia esport dan drama cinta dalam Series The One, hanya di Vision+!