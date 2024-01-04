Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Hadirkan 3 Saksi di Sidang Perceraiannya dengan Ammar Zoni

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |14:09 WIB
Irish Bella Hadirkan 3 Saksi di Sidang Perceraiannya dengan Ammar Zoni
Irish Bella dan Ammar Zoni cerai (Foto: IG Irish Bella)
DEPOK - Irish Bella memboyong tiga saksi di sidang cerainya dengan Ammar Zoni di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, Kamis (4/1/2024).

Berdasarkan pantauan Okezone, Irish hadir bersama kuasa hukumnya, Nurul Amalia, di PA Depok. Kehadiran Irish diketahui untuk mendampingi tiga saksi yang dihadirkan pihaknya.

Irish Bella Hadirkan 3 Saksi di Sidang Perceraiannya dengan Ammar Zoni

Sebagai kuasa hukum, Nurul Amalia menjelaskan terkait siapa saksi tersebut. Adapun saksi yang dihadirkan Irish hari ini yaitu adik kandungnya, Sean Ivan De Beule, asisten rumah tangga (art) dan sang manajer.

"Hari ini agendanya pembuktian, ada bukti-bukti surat yang kami sampaikan. Kemudian kami menghadirkan saksi-saksi dari pihak penggugat," kata Nurul Amalia usai persidangan.

"Yang pertama ada mas Sean, adik mbak Irish kedua ada manajernya juga, lalu ketiga ada asisten rumah tangga," sambungnya.

Nurul kemudian menjelaskan alasan pihaknya menghadirkan saksi-saksi itu termasuk adik kandung Irish Bella.

"Ya memang mengetahui sehari-hari Irishnya," ujar Nurul.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
