Sidang Cerai, Irish Bella Berharap Ammar Zoni Sehat di Penjara

DEPOK - Irish Bella berharap Ammar Zoni dalam keadaan sehat selama menjalani masa penahanan atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya.

Ibel sapaan akrabnya menyampaikan hal ini setelah menghadiri sidang perceraian mereka di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, Kamis (4/1/2024).

Namun, Irish Bella memilih untuk tak berkomentar banyak terkait persidangan. Dia hanya meminta doa agar sidang perceraiannya berjalan lancar.

"Alhamdulillah (kabar saya) baik ya, doain semuanya lancar ya," ujar Irish Bella.

Lebih lanjut, Ibel juga memohon doa terkait kesehatan seluruh keluarganya termasuk Ammar Zoni.

Tentunya, Ibel berharap Ammar selalu dalam kondisi sehat meski tengah dipenjara.

"Minta doanya aja ya yang terbaik ya. Semoga semuanya sehat, bang Ammar Zoni juga sehat," ujarnya.