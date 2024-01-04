Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sidang Cerai, Irish Bella Berharap Ammar Zoni Sehat di Penjara

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |13:49 WIB
Sidang Cerai, Irish Bella Berharap Ammar Zoni Sehat di Penjara
Irish Bella doakan Ammar Zoni (Foto: IG Irish Bella)
DEPOK - Irish Bella berharap Ammar Zoni dalam keadaan sehat selama menjalani masa penahanan atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya.

Ibel sapaan akrabnya menyampaikan hal ini setelah menghadiri sidang perceraian mereka di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, Kamis (4/1/2024).

Sidang Cerai, Irish Bella Berharap Ammar Zoni Sehat di Penjara

Namun, Irish Bella memilih untuk tak berkomentar banyak terkait persidangan. Dia hanya meminta doa agar sidang perceraiannya berjalan lancar.

"Alhamdulillah (kabar saya) baik ya, doain semuanya lancar ya," ujar Irish Bella.

Lebih lanjut, Ibel juga memohon doa terkait kesehatan seluruh keluarganya termasuk Ammar Zoni.

Tentunya, Ibel berharap Ammar selalu dalam kondisi sehat meski tengah dipenjara.

"Minta doanya aja ya yang terbaik ya. Semoga semuanya sehat, bang Ammar Zoni juga sehat," ujarnya.

