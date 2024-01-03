Advertisement
HOT GOSSIP

Tata Janeeta Tak Mau Tambah Anak Lagi: Udah Tua, Capek!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |20:45 WIB
Tata Janeeta Tak Mau Tambah Anak Lagi: Udah Tua, Capek!
Tata Janeeta tak mau tambah anak lagi (Foto: Instagram/tatajaneetaofficial)
JAKARTA - Tata Janeeta menegaskan bahwa ia tak akan mau menambah anak lagi. Keputusan tersebut bahkan telah disetujui oleh suaminya, Raden Brotoseno.

Bukan tanpa sebab, menurut mereka umur menjadi salah satu penyebab keduanya enggan memiliki anak lagi. Sebab, mereka tampak sudah cukup lelah dan cukup dengan tiga anak.

"Geus kolot (udah tua) sekarang kita bikin karya aja ya, bikin anaknya udah ya capek ya," ujar Tata Janeeta saat ditemui di kawasan Cilandak Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2024).

Lagi pula saat ini Tata Janeeta sudah dikaruniai tiga orang anak. Dua dari pernikahan sebelumnya dan satu anak dari pernikahannya dengan Raden Brotoseno.

Tata Janeeta dan Brotoseno

Tata Janeeta tak mau tambah anak lagi (Foto: Instagram/tatajaneetaofficial)


