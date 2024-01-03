Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Tahun Menikah dengan Brotoseno, Tata Janeeta: Penuh dengan Muslihat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |19:05 WIB
3 Tahun Menikah dengan Brotoseno, Tata Janeeta: Penuh dengan Muslihat
Tata Janeeta ungkap perasaan setelah 3 tahun menikah dengan Brotoseno (Foto: instagram/tatajaneetaofficial)
JAKARTA - Tata Janeeta dan Raden Brotoseno sudah tiga tahun menjalani biduk rumah tangga. Tak pernah terkena gosip terkait pernikahan mereka, pasangan ini justru dikenal romantis, meski hal tersebut tak luput dari suka duka dalam menjalani rumah tangga.

Ditemui usai konferensi film terbarunya, Tata Janeeta berkelakar bahwa pernikahannya dipenuhi dengan siasat atau taktik.

"Tiga tahun penuh dengan muslihat," canda Tata Janeeta saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2024).

Muslihat sendiri merupakan film perdana Tata Janeeta. Bukan cuma bermain, Tata Janeeta juga ikut membantu memproduseri film tersebut bersama sang suami, Brotoseno.

Tata Janeeta dan Brotoseno (Ayu/MPI)

Tata Janeeta ungkap perasaan setelah 3 tahun menikah dengan Brotoseno (Foto: Ayu Utami/MPI)


"Kita buat projek bersama, itu merupakan rasa syukur saya. Itu saya syukuri semua berkat yang saya dapat dan Insyaallah hubungan keluarga kami juga si kecil semakin besar jadi membawa suasana di rumah itu homie banget," tambah Brotoseno.

Lebih lanjut, perempuan 41 tahun itu, menyebut bahwa film tersebut menjadi buah hatinya yang berbentuk karya.

"Dua tahun lalu kita buat buah hati, di rumah dan sekarang kita buah hatinya dalam bentuk karya ya," lanjut Tata Janeeta.

Ia pun berdoa semoga apapun langkah yang diambil bisa mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Telusuri berita celebrity lainnya
