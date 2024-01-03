Jisoo BLACKPINK Siap Jalani Aktivitas Individu Tanpa YG Entertainment

SEOUL - Jisoo BLACKPINK akan jalani aktivitas individu atau solo di bawah perusahaan Biomom milik kakak laki-lakinya. Saat ini Jisoo dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan perusahaan sang kakak tanpa campur tangan YG Entertainment.

Biomom sendiri merupakan sebuah pusat perbelanjaan makanan fungsional kesehatan. Saat ini, Tuan Kim, kakak laki-laki Jisoo, dikabarkan akan memperluas bisnisnya ke ranah hiburan. Saat ini, perusahaannya tengah memasang iklan pekerjaan di situs pencarian kerja sejak bulan lalu.

Biomom merekrut karyawan dengan pengalaman staf manajemen, termasuk pembuatan film dan pengeditan video YouTube, otak desain, manajer akuntansi, dan staf keamanan, serta staf hubungan masyarakat, hingga penyiaran dan transmisi artikel media.

Menariknya, iklan pekerjaan ini tidak luput dari poster foto Jisoo yang merupakan pemeran utama atau artis pertama di dalam agensi itu.

Dalam pemberitahuannya, Biomom juga mengatakan ini adalah pertemuan antara artis dan startup yang tidak dapat dialami dengan mudah oleh perusahaan lain.

“Kami dengan cepat mengembangkan bisnis hiburan kami baik di dalam negeri maupun internasional sehingga kami dapat menerima lebih banyak cinta dari K-pop. penggemar seiring dengan pertumbuhan artis.” kata pihak perusahaan dikutip dari Naver.

Jisoo sendiri diketahui telah menyelesaikan kontrak eksklusif dengan dengan YG Entertainment sejak Juli 2023, begitu pula dengan ketiga member BLACKPINK lainnya. Kini, Jisoo, Jennie, Lisa, dan Rose hanya memiliki kontrak aktivitas grup di bawah naungan YG Entertainment.

Lisa BLACKPINK dikabarkan akan debut menjadi aktor Hollywood lewat film “The Walking Dead”. Sementara Jennie dikabarkan baru saja mengumumkan agensi yang dibuatnya yakni ODDATELIER. Sementara Rose belum memberikan kabar apapun.

Selain disibukkan dengan aktivitas grup BLACKPINK, Jisoo juga telah mengeluarkan berbagai karya individunya mulai dari seni peran hingga musik solonya.