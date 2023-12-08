Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tiara Andini Bawa Pulang Penghargaan Social Media Artist of the Year di IMA 2023

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:20 WIB
Tiara Andini Bawa Pulang Penghargaan <i>Social Media Artist of the Year</i> di IMA 2023
Tiara Andini bawa pulang penghargaan 'Social Media Artist of the Year' di IMA 2023 (Foto: Instagram/tiaraandini)
JAKARTA - Tiara Andini mengalahkan Putri Ariyani, Wika Salim, Ghea Indrawari, hingga Yura Yunita dalam kategori Social Media of the Year di Indonesian Music Awards 2023. Hal itu membuat Tiara Andini didapuk sebagai pemenang Social Media of the Year di IMA 2023.

“Terima kasih Indonesian Music Awards 2023,” ungkap Tiara di studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (7/12/2023).

Sementara itu, lagu-lagu Tiara Andini sendiri patut mendapatkan penghargaan kategori Social Media of the Year. Sejumlah karyanya hits di sosial media dan sering diputar di TikTok mulai dari Janji Setia, Merasa Indah dan masih banyak lagi.

“Untuk semua yang sudah dengerin musik aku, thank you semuanya,” paparnya.

Tiara Andini

Tiara Andini bawa pulang penghargaan 'Social Media Artist of the Year' di IMA 2023 (Foto: RCTI)


Diketahui, Langit Musik sendiri mengeluarkan list nominasi pada setiap kategori. Ada 14 piala yang akan diberikan kepada musisi papan atas Indonesia pada pagelaran Indonesian Music Awards 2023.

Nominasi yang terpilih ditentukan berdasarkan hasil survey Digital Review Musik Indonesia serta data dari Langit Musik di tahun 2023. Proses penjurian dilakukan oleh asosiasi musik director bersama dengan Langit Musik.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
