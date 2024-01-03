Advertisement
Mickey Mouse akan Dijadikan Film Horor Pembunuhan Bertajuk Mickey Mouse Trap

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:45 WIB
Mickey Mouse akan Dijadikan Film Horor Pembunuhan Bertajuk <i>Mickey Mouse Trap</i>
Mickey Mouse akan dijadikan film horor pembunuhan (Foto: YouTube)
JAKARTA - Hak cipta Mickey Mouse bersama Disney diketahui telah berakhir pada 1 Januari 2024. Hal itu membuat ada banyak orang yang mulai mengkreasikan gambar tikus imut tersebut, termasuk menjadikannya sebagai tokoh horor lewat film Mickey Mouse Trap.

Poster dan teaser film Mickey Mouse Trap sendiri telah dirilis dan memperlihatkan wajah Mickey Mouse yang menggemaskan berubah menjadi sangat menyeramkan. Wajah Miskey yang putih tiba-tiba saja memiliki darah yang berlinang di bagian pipinya.

Tidak hanya sampai di situ, film yang disutradarai oleh Steven LaMorte ini juga telah merilis teaser Mickey Mouse Trap yang menegangkan. Kisah menyeramkan dimulai dari wanita muda mengadakan pesta ulang tahun kejutan di sebuah arena hiburan.

Semua berjalan dengan menyenangkan tetapi segalanya dengan cepat berubah menjadi lebih buruk ketika dia dan teman-temannya bertemu dengan seorang pembunuh bersenjatakan pisau yang mengenakan kostum Mickey.

Mickey Mouse Trap (YouTube)

Mickey Mouse akan dijadikan film horor pembunuhan (Foto: YouTube)

"Tempat bersenang-senang, tempat berkumpul teman, tempat berburu. Tikus sudah keluar," ucap suara dalam trailer film tersebut dengan teks berwarna merah.

Film ini dibuat untuk menunjukkan sisi lain dari Mickey Mouse sehingga akan terasa menyenangkan untuk ditonton. Akan tetapi, Mickey Mouse Trap masil belum mendapatkan distributor, sehingga produsernya hanya bisa berharap agar film tersebut bisa rilis pada Maret mendatang.

“Orang-orang tidak perlu menganggapnya terlalu serius, kami membuat film yang sangat menyenangkan,” kata Simon Phillip selaku penulis dan produser film tersebut serta berperan sebagai pria di balik topeng Mickey, dikutip dari BBC.

