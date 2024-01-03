Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

6 Band Indonesia Ganti Nama saat Naik Daun

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |00:01 WIB
6 Band Indonesia Ganti Nama saat Naik Daun
6 Band Indonesia ganti nama saat sedang naik daun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nama band dalam industri musik adalah sebuah brand. Nama sangat sakral karena berhubungan dengan personifikasi diri yang berujung pada rezeki dan keberuntungan.

Namun demikian, dalam sebuah band, pergantian nama bukan hal tabu. Beberapa harus dilajukan karena beberapa pertimbngan.

Berikut 6 band Indonesia ganti nama saat naik daun:

1. Noah

6 Band Indonesia Ganti Nama saat Naik Daun

Peterpan sempat memecat dua personilnya yaitu Andhikan dan Indra pada tahun 2006. Tahun 2015 Reza juga mengundurkan diri disusul oleh Uki pada 2019 silam. Setelah berubah nama, NOAH konsisten dengan tiga anggota saja yaitu Ariel, Lukman, dan David.

Kepergian personel Peterpan berbuntut pada sengketa nama band. Nama Peterpan sendiri merupakan nama pemberian dari Andhika. Menyusul keluarnya Ariel dari bui, Peterpan akhirnya berubah nama menjadi NOAH.

Alasan memilih nama NOAH dituturkan langsung oleh sang vokalis. Menurut Ariel, nama NOAH mudah diingat. Di dalam nama tersebut juga terselipkan doa dan semangat baru bagi keberlangsungan band NOAH dalam industri musik tanah air.

2. Dewa 19

Dewa 19

Dewa yang ternyata diambil dari nama personelnya. Mereka adalah Ahmad Dhani, Erwin Prasetya, Wawan Juniarso, dan Andra Junaidi. Menariknya, Dhani cs sempat mengganti nama Dewa menjadi Down Beat setelah Wawan sang drummer hengkang.

Dhani sempat mengungkapkan, nama Dewa 19 sebenarnya tercipta dari sebuah ketidaksengajaan. Saat itu, band tersebut meluncurkan album perdana bertajuk ‘19’ yang ternyata laku keras di pasaran.

Halaman:
1 2 3
