Andre Taulany Tanggapi Santai Larangan Ndank Surahman Bawakan Lagu Mungkinkah

JAKARTA - Andre Taulany menjawab santai larangan Ndank Surahman Hartono untuk menyanyikan lagu Mungkinkah ciptaannya. Alih-alih kesal, vokalis Stinky itu justru membuat video jenaka berlatar lagu tersebut di Instagram.

Dalam video unggahannya, Andre tampak sedang bermain piano dengan latar lagu Mungkinkah. Namun jika diperhatikan lebih detail, dia tak benar-benar memainkan piano tersebut karena penutup tutsnya belum dibuka.

Bersama video yang telah disukai lebih dari 100.300 kali itu, Andre Taulany menuliskan sebuah caption singkat. “Wooyy salah wooyy. Buka dulu tutupnya,” katanya.

BACA JUGA: Stinky Reborn Buka Suara Usai Dilarang Nyanyikan Mungkinkah

Video vokalis 49 tahun itu, kemudian ramai dikomentari warganet. “Menciptakan lagu tapi enggak boleh dinyanyikan sama saja seperti jualan namun tak boleh dibeli. Benar kayak gitu enggak sih?” ungkap akun @bangga*** di kolom komentar.

Beberapa warganet menilai, video tersebut sengaja diunggah Andre Taulany sebagai sindiran kepada Ndank Surahman. “Pak haji ini memang selalu halus dalam menyindir,” kata @dims.ngr_. Akun @zulrfand menambahkan, “Kayaknya, ini sindiran.”

Terhitung 30 Desember 2023, Ndank Surahman Hartono resmi melarang Andre Taulany dan Stinky menyanyikan Mungkinkah lagu ciptaannya dalam event apapun. Sesuai Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Andre dan Stinky hanya diizinkan menyanyikan bagian akhir lagu tersebut.