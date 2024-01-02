Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Audi Marissa Wujudkan Keinginan Anak Naik Bajaj, Netizen Gemas

Pasopati Baladika , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:24 WIB
Audi Marissa Wujudkan Keinginan Anak Naik Bajaj, <i>Netizen</i> Gemas
Audi Marissa wujudkan keinginan anak bajaj. (Foto: Instagram/@audimarissa)
A
A
A

JAKARTA - Audi Marissa merealisasikan keinginan putranya di awal tahun 2024. Bukan sebuah permintaan mewah, keinginan bocah 2 tahun itu ternyata cukup sederhana dan mudah untuk diwujudkan. 

“Akhirnya, di tahun yang baru ini bisa melakukan keinginan lama Anzel: naik bajaj,” tutur sang aktris seperti dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, pada Selasa (2/1/2023). 

Dalam video unggahannya, Audi dan sang suami, Anthony Xie, mengajak Anzel menaiki bajaj biru berkeliling kota. Bocah laki-laki itu tampak antusias dan menikmati angin sepoi-sepoi dari tempat duduknya. 

“Enak ya Zel. Anginnya sepoi-sepoi. Emezz deh,” ujar akun @ind**_ken***. Akun @hel**n_mano*** turut mengomentari unggahan tersebut, “Sederhana banget maunya Anzel.” 

Audi Marissa ajak anak naik bajaj. (Foto: Instagram/@audimarissa)

Tak hanya wajahnya yang menggemaskan, kotak pasta gigi yang dipegang erat oleh Anzel juga sukses mencuri perhatian warganet. “Diulang-ulang tetap gumush banget. Ditambah lagi dia pegang odol,” kata akun @ris***novietha. 

Akun @aprilleeeaub*** kemudian menuliskan, “Pegang mainan ❎️ pegang pasta gigi ✅️ hahhahaha lucu amat sih.” Akun @**a22*_ menambahkan, “Kenapa bawa-bawa pasta gigi sih Cil?”*

(SIS)

