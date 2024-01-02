Audi Marissa Wujudkan Keinginan Anak Naik Bajaj, Netizen Gemas

JAKARTA - Audi Marissa merealisasikan keinginan putranya di awal tahun 2024. Bukan sebuah permintaan mewah, keinginan bocah 2 tahun itu ternyata cukup sederhana dan mudah untuk diwujudkan.

“Akhirnya, di tahun yang baru ini bisa melakukan keinginan lama Anzel: naik bajaj,” tutur sang aktris seperti dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, pada Selasa (2/1/2023).

Dalam video unggahannya, Audi dan sang suami, Anthony Xie, mengajak Anzel menaiki bajaj biru berkeliling kota. Bocah laki-laki itu tampak antusias dan menikmati angin sepoi-sepoi dari tempat duduknya.

“Enak ya Zel. Anginnya sepoi-sepoi. Emezz deh,” ujar akun @ind**_ken***. Akun @hel**n_mano*** turut mengomentari unggahan tersebut, “Sederhana banget maunya Anzel.”

Tak hanya wajahnya yang menggemaskan, kotak pasta gigi yang dipegang erat oleh Anzel juga sukses mencuri perhatian warganet. “Diulang-ulang tetap gumush banget. Ditambah lagi dia pegang odol,” kata akun @ris***novietha.

Akun @aprilleeeaub*** kemudian menuliskan, “Pegang mainan ❎️ pegang pasta gigi ✅️ hahhahaha lucu amat sih.” Akun @**a22*_ menambahkan, “Kenapa bawa-bawa pasta gigi sih Cil?”*

(SIS)