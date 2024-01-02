Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Oki Setiana Dewi Ajak Ria Ricis dan Teuku Ryan Umrah Bareng

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |07:00 WIB
Alasan Oki Setiana Dewi Ajak Ria Ricis dan Teuku Ryan Umrah Bareng
Alasan Oki Setiana Dewi ajak Ria Ricis dan Teuku Ryan umrah bareng (Foto: MPI)
JAKARTA - Oki Setiana Dewi saat ini tengah menjalankan ibadah umrah bersama keluarganya. Tak hanya bersama suami, Oki juga turut memboyong keluarga adiknya, termasuk Ria Ricis dan Teuku Ryan.

Rupanya, ada alasan mengapa Oki mengajak serta Ricis serta Ryan untuk umrah bersama. Mengingat, rumah tangga mereka kini tengah diterpa isu keretakan.

"Kemarin kan kita haji, waktu itu ibu saya sakit, Shindy sama Ricis kan sudah mau datang. Sudah beli tiket segala macem, itu diundur karena ibu sehat, Alhamdulillah," ucap Oki Setiana Dewi, dikutip dari tayangan Intens Investigasi.

"Jadi diundur ke Desember ini," sambungnya lagi.

