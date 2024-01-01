Advertisement
Gisella Anastasia Rayakan Tahun Baru Bareng Keluarga Gading Marten di Bali

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |19:05 WIB
Gisella Anastasia Rayakan Tahun Baru Bareng Keluarga Gading Marten di Bali
Gisella Anastasia rayakan tahun baru bareng keluarga Gading Marten (Foto: Instagram/gisel_la)
A
A
A

JAKARTA - Gisella Anastasia memilih untuk melewatkan malam pergantian tahun bersama mantan suaminya, Gading Marten. Tak hanya berdua, Gisel diketahui ikut merayakan tahun baru bersama keluarga Gading Marten di Bali.

Melalui akun sosial media, kedua orang tua dari Gempita Nora ini tampak membagikan momen kebersamaan mereka yang begitu hangat. Bahkan terlihat pula momen saat mereka tengah makan malam bersama dan menyaksikan pesta kembang api.

Dalam unggahannya, Gisel membagikan potret dirinya bersama Gading dan Gempi yang begitu antusias bermain kembang api. Gempi bahkan terlihat bahagia kala meniup terompet dan menyaksikan kembang api yang bergiliran meluncur di langit dengan suara meletusnya yang bersahutan.

"Excited buat malam pergantian tahun pertama Gempi yang dia bisa ikutan melek dan gak ketiduran," tulis Gisel dikutip dari unggahan Instagram Story @gisel_la, Senin (1/1/2024).

Gisella Anastasia

Gisella Anastasia rayakan tahun baru bareng keluarga Gading Marten (Foto: Instagram/gadiiing)


