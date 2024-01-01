Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lesti Kejora Pilih Habiskan Malam Tahun Baru dengan Ikut Pengajian

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |17:05 WIB
Lesti Kejora Pilih Habiskan Malam Tahun Baru dengan Ikut Pengajian
Lesti Kejora habiskan malam tahun baru dengan ikut pengajian (Foto: Instagram/lestikejora)
A
A
A

JAKARTA - Lesti Kejora memilih untuk menghabiskan malam tahun baru dengan cara berbeda. Bukan berlibur ke luar negeri atau menyalakan kembang api untuk menyambut datangnya 2024, melainkan mengikuti pengajian bersama Ummi Pipik.

Meski perayaan tahun baru kali ini terasa berbeda, namun Lesti terlihat menikmati bisa berkumpul untuk melakukan pengajian.

"Ma syaa Allah tabarakallah, malam penutupan tahun 2023 semoga kita semua sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya Amiin," tulis Lesti dalam keterangan fotonya, seperti dikutip dari Instagram @lestikejora, Senin (1/1/2024).

Dalam pengajian itu juga dilakukan doa bersama dengan Habib Rifky Alaydrus dan juga siraman rohani dari Ustad Subki.

Lesti Kejora

Lesti Kejora habiskan malam tahun baru dengan ikut pengajian (Foto: Instagram/lestikejora)


Momen pengajian itu Lesti unggah di laman Instagramnya. Tak sendiri, sang suami, Rizky Billar juga nampak hadir dalam pengajian itu.

Lesti memilih mengenakan busana dan hijab warna hitam. Sementara itu, Billar memilih memakai hoodie berwarna hitam.

Postingan tersebut mendapat banyak komentar positif dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang memanjatkan doa dan harapan di tahun 2024.

"Masya Allah berkah barokah semuanya. Semoga di tahun 2024 banyak kebaikan dan keberkahan Amin," kata @syifa***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
