Ini Arti Nama Muhammad Levian Al Fatih Billar, Anak dari Lesti Kejora dan Rizky Billar

Arti nama baru anak Lesti Kejora dan Rizky Billar (Foto: Instagram/lestikejora)

JAKARTA - Rizky Billar dan Lesti Kejora mengumumkan perubahan nama anak mereka. Dari yang awalnya Muhammad Leslar Al Fatih Billar, kini diubah menjadi Muhammad Levian Al Fatih Billar.

Perubahan nama itu, diumumkan saat perayaan ulang tahun ke-2, bocah yang akrab disapa Baby L tersebut. Perayaan ulang tahun Baby L sendiri diketahui digelar pada Selasa, 26 Desember 2023 di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

"Nama Levian itu sebenernya saya cari inspirasi nama-nama yang dari L. Saya kepikiran aja gitu," ujar Rizky Billar di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa, 26 dESEMBER 2023.

Rizky Billar kemudian mengungkapkan arti nama dari Levian yang memiliki banyak arti baik.

"Terus pas saya cari artinya, ternyata sangat banyak kebaikan. Salah satunya Levian itu adalah orang yang bakal besar nantinya," ungkap Rizky Billar.

"Orang yang bertanggung jawab, orang yang kuat, bijaksana dan nanti bisa merangkul banyak orang," tambahnya.

Sebagai orangtua, tentunya Rizky Billar berharap dengan perubahan nama tersebut menjadi doa baik.

"Ya mudah-mudahan itu bisa jadi doa dan harapan dari orangtua terhadap anaknya," terang Rizky Billar.

Lesti pun menambahkan bahwa perubahan nama itu sudah terpikirkan sejak baby L lahir. Namun baru terealisasi baru-baru ini, karena mereka terpikir untuk menambah momongan.