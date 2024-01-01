BCL Diingatkan Soal Cara Berpakaian Saat Pajang Foto Umrah Bareng Keluarga

JAKARTA - Bunga Citra Lestari saat ini tengah menjalani ibadah umrah bersama keluarganya. Selepas menikah dengan Tiko Aryawardhana di Bali, pelantun Aku dan Dirimu ini memilih untuk menghabiskan malam pergantian tahun ke 2024 di depan Ka'bah bersama sang suami.

Tak hanya berdua dengan suami barunya. Wanita yang akrab disapa BCL ini juga turut mengajak putranya, Noah Sinclair dan juga ibundanya, Emmy Muchlis.

"Alhamdulillah.. Umrah di malam terakhir tahun 2023. Thank you 2023, it's been amazing," tulis Bunga Citra Lestari dikutip dari Instagram pribadinya, Senin (1/1/2024).

Dalam unggahan tersebut, tampak BCL yang begitu cantik dan anggun dalam balutan baju muslim putih dan hijab dengan warna senada.

Menelisik kolom komentar, banyak netizen yang memuji pemain film My Stupid Boss tersebut. Namun, mereka juga ramai mengingatkan BCL soal cara berpakaiannya yang diharapkan bisa lebih tertutup sepulangnya dari menjalani ibadah umrah.

"Pergi umrah soleha, pulang dari umrah kembali solehot," celetuk @yayu***.

"Semoga sepulang umrah, bajunya gak kebuka-buka lagi," tulis @tit***.