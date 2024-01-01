Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

BCL dan Tiko Aryawardhana Rayakan Tahun Baru dengan Ibadah Umrah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |10:20 WIB
BCL dan Tiko Aryawardhana Rayakan Tahun Baru dengan Ibadah Umrah
BCL dan Tiko Aryawardhana rayakan Tahun Baru dengan menjalani ibadah umrah. (Foto: Instagram/@itsmebcl)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) menyambut kedatangan 2024 dengan menjalankan ibadah umrah bersama suaminya, Tiko Aryawardhana. Mereka juga membawa serta putranya, Noah Sinclair. 

Lewat Instagram, BCL membagikan foto keluarganya di depan Kakbah. “Alhamdulillah, umrah di malam terakhir di tahun 2023,” ujar pelantun Sunny tersebut di akun Instagram pribadinya, pada Senin (1/1/2024).

Dalam lanjutan keterangannya, ibu satu anak tersebut menambahkan, “Terima kasih 2023, ini perjalanan yang sangat luar biasa. Selamat Tahun Baru.” 

Unggahan BCL tersebut kemudian ramai dikomentari warganet, termasuk rekan sesama artis. “Alhamdulillah, selamat Tahun Baru Bunda,” ujar Robby Purba di kolom komentar unggahan tersebut. 

Yuna, sang adik ipar menambahkan, “Alhamdulillah, love you all. Selamat Tahun Baru, Bunga, Tiko, dan Noah.”

BCL dan Tiko Aryawardhana merayakan Tahun Baru dengan ibadah umrah. (Foto: Instagram/@itsmebcl)

Sebagian warganet juga mengingatkan agar BCL memperbaiki caranya berbusana sekembalinya dari Tanah Suci. “Kalau sudah menjalankan umrah, cara berpakaiannya diubah,” kata akun @khansuma578. 

Akun @hajarson.siti mengatakan, “MasyaAllah, cantik Mbak Bunga. Semoga pulang umrah cara berpakaiannya lebih baik lagi ya. Semoga Mas Tiko bisa menjadi imam yang baik bagi Bunga dan Noah.”

Halaman:
1 2
