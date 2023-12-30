Kaleidoskop 2023: 5 Artis Pertama Kali Rayakan Lebaran Usai Mualaf

Kaleidoskop 2023: 5 Artis pertama kali rayakan lebaran usai mualaf (Foto: Keluarga Nathalie Hoslcher)

JAKARTA - Artis mualaf kerap menjadi sorotan publik. Sebab, banyak yang penasaran dengan alasan mereka pindah agama dan memeluk Islam.

Artis yang memilih mualaf mulai mempelajari agama sesuai tuntunan hingga ikut merayakan lebaran. Dikutip dari berbagai sumber, berikut 5 artis pertama kali rayakan lebaran di 2023:

1. Cyndiana Lorenz

Adik aktor Kriss Hatta, Cyndiana Lorenz, memutuskan menjadi mualaf, pada 19 Mei 2022. Usai resmi menjadi seorang muslimah, Cyndiana kemudian ikut merayakan Hari Raya Idul Fitrti pertama kalinya.

Cyndi juga kerap membagikan foto menggunakan hijab melalui Instagram pribadinya.

2. Nadya Holscher





Mantan istri Sule, Natahlie Holscher, menjadi saksi saat adiknya, Nadya Holscher, menjadi mualaf.

Nadya Holscher mengucapkan dua kalimat Syahadat pada 17 April 2023 lalu. Sudah menjadi muslim, Nadya pun merayakan Lebaran untuk pertama kalinya.

"Alhamdulillah Ya Allah, hari ini adikku menjadi mualaf. MasyaAllah Tabarakallah. semoga kita bisa belajar sama-sama ya," tulis Nathalie dalam unggahannya di Instagram beberapa waktu lalu.

3. Tasya Holscher

Keputusan mualaf Nadya Holscher pun membuat adik Nathalie Holscher lainnya, Tasya Holscher, makin mantap memeluk Islam.

Tasya Holscher kemudian mengikuti jejak sang kakak sehari setelahnya.

Tasya memilih pindah agama Islam, pada 18 April 2023. Tentunya, dia ikut merayakan Lebaran untuk pertama kalinya, sebagai seorang muslim.

Nathalie pun bersyukur kedua adiknya kini memeluk agama Islam. Ia pun berbahagia karena tak sendiri lagi saat merayakan Hari Raya Idul Fitri.