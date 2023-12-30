2024, Inara Rusli Harap Tidak Lagi Berurusan dengan Hukum

Inara Rusli tak ingin lagi terlibat kasus hukum di 2024 (Foto: IG Inara)

JAKARTA - Inara Rusli memiliki harapan menyambut tahun baru 2024. Inara Rusli berharap tahun depan tidak berurusan dengan hukum. Sebab di tahun ini Inara banyak berurusan dengan hukum.

Mulai dari dilaporkan sang suami, Virgoun ke polisi hingga Inara Rusli yang menggugat cerai Virgoun ke Pengadilan Agama Jakarta Barat.

"Mudah-mudahan udah enggak ada lagi kasus-kasus di pengadilan manapun, maupun di kepolisian manapun," kata Inara Rusli di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Ibu tiga anak itu juga berharap rezekinya lancar terus demi ikut menafkahi anak-anaknya.

"Terus juga rezeki lancar, berkah, anak-anak sehat, semuanya juga enggak ada masalah," sambung Inara Rusli.

Suka duka yang dialami selama 2023, ia jadikan sebagai jalan Allah untuk menguji imannya.

"Aduh penuh dengan suka dan duka ya, tapi ya gitu lah cara Allah menguji iman kita, cara Allah menunjukkan kasih sayang kepada kita jadi ya disyukuri aja," jelas Inara Rusli.

