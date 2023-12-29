Kaleidoskop 2023: 7 Pernikahan Selebriti Paling Menyita Perhatian Publik

JAKARTA - Sederet peristiwa di dunia keartisan cukup menyita perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat selama satu tahun belakangan ini. Salah satunya mengenai pernikahan beberapa selebriti tanah air.

Mulai dari pernikahan yang digelar diam-diam tanpa ada bocoran soal persiapannya, momen pernikahan yang menguras air mata, hingga pernikahan yang tak pernah diduga lantaran hubungan asmara yang tak pernah diungkap ke publik sebelumnya. Seluruhnya menjadi bagian dari peristiwa yang mencuri perhatian publik di sepanjang tahun 2023 ini.

Lantas, pernikahan siapa saja yang menyita perhatian publik hingga sukses bikin heboh? Berikut ulasannya dirangkum dari berbagai sumber :

1. Mikha Tambayong dan Deva Mahenra

Di awal 2023, publik langsung dikejutkan dengan kabar pernikahan Mikha Tambayong dan Deva Mahenra. Pasangan ini resmi menikah pada 28 Januari 2023 di Bali.

Kabar pernikahan mereka cukup menggemparkan lantaran sebelumnya keduanya tak pernah mengunggah potret persiapan jelang pernikahan di akun media sosial masing-masing. Namun, pasangan ini tiba-tiba mengunggah foto pernikahannya di media sosial tepat di hari pernikahan mereka.

2. Jessica Mila dan Yakup Hasibuan

Pasangan satu ini bikin heboh lantaran rangkaian acara pernikahannya berlangsung beberapa kali, hingga netizen berkelakar jika acaranya tak selesai hingga 7 hari 7 malam.

Jessica Mila pun terus menjadi perbincangan hangat lantaran terlihat antusias menikah dengan adat batak yang menjadi daerah asal sang sumo, Yakup Hasibuan.

Mila dan Yakup resmi menikah usai menggelar acara pemberkatan yang berlangsung pada 5 Mei 2023 di HKBP Rawamangun, Jakarta Timur. Sedangkan acara adat berlangsung di Balai Samudera, Kelapa Gading pada 6 Mei 2023.

Sebelumnya, Jessica Mila pun harus melalui serangkaian prosesi adat Batak dari keluarga Yakup Hasibuan yang merupakan putra dari pengacara kondang Otto Hasibuan. Salah satunya prosesi mangain dimana adalah pemberian marga kepada Jessica Mila, yang bukan dari suku Batak.

Sebelum akhirnya resmi menikah, Jessica Mila sudah resmi menjadi Boru Batak dan menyandang marga Boru Damanik, marga dari Ibunda Yakup Hasibuan. Selain itu mereka juga melewati prosesi adat Martumpol.

Tak berhenti sampai disitu, satu minggu berselang, keduanya menggelar acara resepsi pada 13 Mei 2023 lalu. Acara resepsi itu berlangsung meriah dengan dihadiri para tamu undangan yang berasal dari berbagai kalangan dari pejabat hingga selebriti tanah air.

3. Enzy Storia dan Molen Kasetra

Tak lama berselang usai pernikahan Jessica Mila, sahabatnya Enzy Storia mendadak mengumumkan pernikahannya. Tak pernah mengungkap hubungan asmaranya ke publik, Enzy mendadak membagikan foto pernikahannya dengan Maulana Kasetra atau yang akrab disapa Molen.

Foto prosesi akad nikah itu dibagikan tepat di hari pernikahannya pada 20 Mei 2023. Sontak pernikahan Enzy menyita perhatian publik kala itu.

Selama ini Enzy Storia ternyata menjalani hubungan LDR selama dua tahun lamanya lantaran Molen berada di Amerika. Keberadaan Molen di Amerika Serikat lantaran bekerja sebagai staf KBRI dimana dirinya adalah seorang diplomat muda di Kemenlu RI.

Kini, Enzy diboyong untuk tinggal di Amerika bersama sang suami. Beberapa foto kebersamaan Enzy dan Molen memang sempat beredar melalui akun rekan-rekan Enzy saat dirinya berlibur ke Amerika. Tapi publik tak sampai menduga jika keduanya akan segera menikah.

4. Azizah Salsha dan Pratama Arhan

Pasangan selebgram Azizah Salsha sukses menggemparkan jagat dunia maya kala sahabatnya mengunggah foto-foto bridal shower yang menjadi pertanda bahwa dirinya akan segera menikah. Foto itu diunggah oleh sahabat Zize di malam hari sebelum hari pernikahannya.

Ternyata Zize dinikahi oleh pesepakbola Pratama Arhan di Tokyo, Jepang, pada 20 Agustus 2023.

Momen pernikahan mereka pertama kali terungkap dari beberapa video dan foto dari para sahabat Azizah Salsha yang beredar di Instagram. Adapun akad nikah dilangsungkan di Jepang lantaran saat ini Pratama Arhan diketahui bermain untuk klub Tokyo Verdy.