HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fahmi Bo Berada di Titik Terendah Usai Jatuh Miskin dan Tinggal Sebatang Kara

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |16:35 WIB
Fahmi Bo Berada di Titik Terendah Usai Jatuh Miskin dan Tinggal Sebatang Kara
Fahmi Bo berada di titik terendah usai jatuh miskin dan hidup sebatang kara (Foto: Instagram/fahmibo280173)
A
A
A

JAKARTA - Pesinetron Fahmi Bo memilih tinggal di kos-kosan sendirian. Hal tersebut terjadi usai ia berpisah dengan istri dan anak-anaknya.

Kisah pelik yang dijalaninya membuat Fahmi merasa jika kini ia berada dititik terendah kehidupannya. Pasalnya, saat ini ia benar-benar menata kehidupannya sendiri tanpa ada orang-orang tercinta yang mendampingi.

"Sekarang ini benar-benar titiknya benar-benar rendah banget, dulu pernah pernah berada dititik terendah tetapi masih bersama keluarga. Sekarang benar-benar serendah-rendahnya tetapi tidak bersama keluarga," ujar Fahmi Bo dalam Kanal YouTube MAIA ALELDUL TV dikutip pada Jumat (29/12/2023).

Fahmi Bo juga menyebut selama hidup, ia baru merasakan hidup di titik terendah. Terlebih, ia harus hidup sebatang kara selama beberapa tahun belakangan ini.

Fahmi Bo

Fahmi Bo berada di titik terendah usai jatuh miskin dan hidup sebatang kara (Foto: Ayu/MPI)


Jauh dari istri dan anak-anaknya membuat ia harus bertahan hidup sendirian. Sampai-sampai, ia harus menjadi tukang parkir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Selama 50 tahun ini baru sekarang mengalami titik terendah, selama 3 tahun saya menyendiri, apapun sendiri, mau apa-apa sendiri," ucap Fahmi Bo.

Di tengah kehidupannya serba kekurangan, Fahmi Bo rupanya masih bersyukur saudara-saudaranya masih membantu dan memperhatikan kondisinya. Selain itu saudara-saudaranya itu juga selalu memberikan support, dan mendoakan agar kehidupan pria berusia 50 tahun semakin membaik kedepannya.

