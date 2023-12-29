Fahmi Bo Berada di Titik Terendah Usai Jatuh Miskin dan Tinggal Sebatang Kara

JAKARTA - Pesinetron Fahmi Bo memilih tinggal di kos-kosan sendirian. Hal tersebut terjadi usai ia berpisah dengan istri dan anak-anaknya.

Kisah pelik yang dijalaninya membuat Fahmi merasa jika kini ia berada dititik terendah kehidupannya. Pasalnya, saat ini ia benar-benar menata kehidupannya sendiri tanpa ada orang-orang tercinta yang mendampingi.

"Sekarang ini benar-benar titiknya benar-benar rendah banget, dulu pernah pernah berada dititik terendah tetapi masih bersama keluarga. Sekarang benar-benar serendah-rendahnya tetapi tidak bersama keluarga," ujar Fahmi Bo dalam Kanal YouTube MAIA ALELDUL TV dikutip pada Jumat (29/12/2023).

Fahmi Bo juga menyebut selama hidup, ia baru merasakan hidup di titik terendah. Terlebih, ia harus hidup sebatang kara selama beberapa tahun belakangan ini.

Jauh dari istri dan anak-anaknya membuat ia harus bertahan hidup sendirian. Sampai-sampai, ia harus menjadi tukang parkir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Selama 50 tahun ini baru sekarang mengalami titik terendah, selama 3 tahun saya menyendiri, apapun sendiri, mau apa-apa sendiri," ucap Fahmi Bo.

Di tengah kehidupannya serba kekurangan, Fahmi Bo rupanya masih bersyukur saudara-saudaranya masih membantu dan memperhatikan kondisinya. Selain itu saudara-saudaranya itu juga selalu memberikan support, dan mendoakan agar kehidupan pria berusia 50 tahun semakin membaik kedepannya.