Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fahmi Bo Kaget Tiba-Tiba Dihubungi Anak untuk Bertemu

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |20:05 WIB
Fahmi Bo Kaget Tiba-Tiba Dihubungi Anak untuk Bertemu
Fahmi Bo kaget dihubungi anak-anaknya dan diajak bertemu (Foto: Instagram/fahmibo280173)
A
A
A

JAKARTA - Fahmi Bo baru-baru ini dihubungi oleh anaknya. Diketahui, pertemuan terakhir bintang Tukang Ojek Pengkolan (TOP) tersebut terjadi saat ia diundang ke pernikahan anaknya beberapa bulan lalu.

Awalnya, Nikita Mirzani sempat menghubungi anak Fahmi Bo, meski khawatir anaknya tidak mau menemuinya. Akan tetapi, berkat hal itu, anaknya justru menghubungi Fahmi Bo untuk bertemu.

Fahmi sendiri mengaku kaget lantaran keinginannya bertemu dengan anak-anaknya terkabulkan. Sebab, sudah hampir enam bulan lamanya, ia tak bertemu dengan anak-anaknya.

"Saya pengin banget ketemu, karena udah lama banget nggak ketemu tiba-tiba dia WA mau datang, saya kaget waktu itu dan dia bilang, dia dihubungi sama timnya Nikita untuk bertemu tetapi anak saya nggak mau," ujar Fahmi Bo dalam Kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, dikutip pada Jumat (29/12/2023).

Fahmi Bo

Fahmi Bo kaget dihubungi anak-anaknya dan diajak bertemu (Foto: Instagram/fahmibo280173)


"Nggak tahu kenapa mungkin dia bicara sama kakaknya, mungkin disitu Allah membukakan hatinya dia dan sampai mau temuin saya," sambung dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151522/fahmi_bo-splN_large.jpg
Fahmi Bo Kini Hidup Sendiri dan Syukuri Rezeki dari Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/33/2946770/fahmi-bo-berada-di-titik-terendah-usai-jatuh-miskin-dan-tinggal-sebatang-kara-cEniokK2ri.jpg
Fahmi Bo Berada di Titik Terendah Usai Jatuh Miskin dan Tinggal Sebatang Kara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/08/33/2777371/2-tahun-pisah-rumah-dengan-istri-fahmi-bo-kini-tinggal-sendiri-di-kos-kosan-eiEEnRXicW.jpg
2 Tahun Pisah Rumah dengan Istri, Fahmi Bo Kini Tinggal Sendiri di Kos-kosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/08/33/2777348/sembuh-dari-stroke-fahmi-bo-kini-jualan-pecel-lele-di-bintaro-T4i8KPpjuR.jpg
Sembuh dari Stroke, Fahmi Bo Kini Jualan Pecel Lele di Bintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/12/33/2292548/bersiap-pensiun-fahmi-bo-tertarik-tekuni-bisnis-roti-PjxZNmy76F.jpg
Bersiap Pensiun, Fahmi Bo Tertarik Tekuni Bisnis Roti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement