Fahmi Bo Kaget Tiba-Tiba Dihubungi Anak untuk Bertemu

JAKARTA - Fahmi Bo baru-baru ini dihubungi oleh anaknya. Diketahui, pertemuan terakhir bintang Tukang Ojek Pengkolan (TOP) tersebut terjadi saat ia diundang ke pernikahan anaknya beberapa bulan lalu.

Awalnya, Nikita Mirzani sempat menghubungi anak Fahmi Bo, meski khawatir anaknya tidak mau menemuinya. Akan tetapi, berkat hal itu, anaknya justru menghubungi Fahmi Bo untuk bertemu.

Fahmi sendiri mengaku kaget lantaran keinginannya bertemu dengan anak-anaknya terkabulkan. Sebab, sudah hampir enam bulan lamanya, ia tak bertemu dengan anak-anaknya.

"Saya pengin banget ketemu, karena udah lama banget nggak ketemu tiba-tiba dia WA mau datang, saya kaget waktu itu dan dia bilang, dia dihubungi sama timnya Nikita untuk bertemu tetapi anak saya nggak mau," ujar Fahmi Bo dalam Kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, dikutip pada Jumat (29/12/2023).

Fahmi Bo kaget dihubungi anak-anaknya dan diajak bertemu (Foto: Instagram/fahmibo280173)





"Nggak tahu kenapa mungkin dia bicara sama kakaknya, mungkin disitu Allah membukakan hatinya dia dan sampai mau temuin saya," sambung dia.