Bikin Panik, Deddy Corbuzier Tiba-Tiba Operasi Leher Bagian Belakang

JAKARTA - Deddy Corbuzier kembali mengejutkan publik lantaran dirinya baru saja selesai melakukan tindakan operasi pada bagian belakang lehernya. Bukan cuma publik, sang istri dan anaknya sama sekali tidak tahu bahwa dirinya akan melakukan operasi tepat menjelang hari ulang tahunnya.

Dalam unggahan akun Instagramnya @mastercorbuzier, Rabu (27/12/2023), Deddy mengungkapkan bahwa dirinya diam-diam telah membuat janji untuk operasi bagian belakang lehernya tepat di malam menuju hari ulang tahunnya.

Pantas saja Sabrina Chairunnisa dan juga Nada Tarina pun terkejut ketika mengetahui hal tersebut. Mereka pun terheran mengapa Deddy mau melakukan tindakan operasi sehari sebelum ulang tahunnya.

“Setelah diem-diem gue bikin janji "kinda Ops" tepat di malam ini gue ultah.. @sabrinachairunnisa_ @nada_tarina_putri : HAH NGAPAIN PAS MALAMNYA LOE ULTAH.. Mereka ga ngerti.. Itulah komedi nya..so if shit happen.. It's on my Bday,” tulis Deddy pada keterangan foto.

Deddy melakukan operasi karena dirinya mengalami kerusakan pada tulang dan saraf pada lehernya, sehingga terdapat tulang atau saraf yang bergeser. Hal tersebut membuat Deddy harus menahan rasa sakit pada leher setiap harinya selama setahun terakhir. Bahkan dirinya pun sempat melontarkan candaannya ke sahabatnya yakni Vidi Aldiano.

“@vidialdiano gak cuma loe yg bisa sok sakit! I been holding this pain for year... Every second of my life.. Now I gonna miss it... Daaaaaamn,” tulisnya lagi pada keterangan foto.

Meskipun baru saja selesai melakukan operasi, Deddy tidak terlihat lemas dan kesakitan layaknya orang pasca operasi pada umumnya. Pria berusia berusia 46 tahun ini malah berfoto sambil menunjukkan ototnya bersama Sabrina dan Nada.

Bahkan dirinya sempat membuat gimmick dengan menunjukkan bekas operasinya sambil berpura-pura sakit dan tampak lemas, lalu dirinya tiba-tiba tersenyum sembari memamerkan tangan peace.

