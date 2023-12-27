Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar Ganti Nama, Tak Lagi Ada Kata Leslar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |08:45 WIB
Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar Ganti Nama, Tak Lagi Ada Kata <i>Leslar</i>
Lesti Kejora dan Rizky Billar ganti nama anak (Foto: Instagram/lestikejora)
A
A
A

JAKARTA - Lesti Kejora dan Rizky Billar baru saja merayakan hari ulang tahun putra mereka yang ke-2, di sebuah hotel mewah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dimomen tersebut, pasangan ini sekaligus mengganti nama anak semata wayang mereka.

Diketahui, Lesti dan Billar sepakat untuk membuang kata 'Leslar' dan mengganti jadi Levian. Artinya kini nama panjang baby L adalah Muhammad Levian Al Fatih Billar, tak lagi Muhammad Leslar Al Fatih Billar.

"Sebenernya nama Levian ini udah ada pas dari abang lahir,” ujar Lesti Kejora usai acara.

Adapun alasan dibuangnya kata Leslar, dikarenakan mereka tengah terpikir untuk menambah momongan lagi.

Rizky Billar dan Lesti Kejora

Lesti Kejora dan Rizky Billar ganti nama anak (Foto: Instagram/lestikejora)


Halaman:
1 2
