Fuji Ambil Sisi Positif Usai Alami Gangguan Mental ADHD Sejak 2022

JAKARTA - Fujianti Utami Putri divonis mengidap penyakit mental Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD sejak 2022 oleh psikolog. Meski begitu, putri dari Haji Faisal ini mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja.

Adapun gangguan ini membuat Fuji kesulitan untuk fokus, mudah lupa, hingga menjadi hiperaktif. Bahkan ia baru mengetahui jika dirinya mengidap ADHD usai memeriksakan kondisinya ke psikolog.

BACA JUGA: Atta Halilintar Doakan Fuji yang Idap ADHD

"Taunya tuh tahun lalu 2022 kayaknya, dari psikolog aku pas aku kesana abis itu tapi ya sekedar tau aja," ujar Fuji di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Desember 2023.

"Aku cuma Google aja oh ini yang bikin aku suka nabrak, nabrak tuh maksudnya kaya jalan tuh apapun ditabrak, naro barang tuh suka lupa," sambungnya.

Fuji ambil sisi positif usai ketahuan alami ADHD (Foto: Instagram/fuji_an)



