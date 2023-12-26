Atta Halilintar Doakan Fuji yang Idap ADHD

JAKARTA - Fuji mengaku dirinya mengidap penyakit mental Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Penyakit mental tersebut membuat Fuji kesulitan untuk fokus, mendengar, hingga hiperaktif.

Kabar tersebut sudah terdengar ke telinga Atta Halilintar dan sang adik Thariq Halilintar yang merupakan mantan kekasih Fuji.

Atta Halilintar pun memberikan dukungan untuk Fuji, suami Aurel Hermansyah itu berdoa semoga Fuji selalu dalam kondisi terbaik.

"Doa yang terbaik lah," ujar Atta Halilintar singkat di kawasan Condet, Jakarta Timur.

Sayangnya, berbeda dari Atta Halilintar yang memberikan jawaban meski singkat. Thariq Halilintar justru langsung pergi dan masuk ke mobil saat ditanya awak media.