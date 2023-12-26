Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Doakan Fuji yang Idap ADHD

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |18:09 WIB
Atta Halilintar Doakan Fuji yang Idap ADHD
Fujianti Utami idap ADHD (Foto: IG Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Fuji mengaku dirinya mengidap penyakit mental Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Penyakit mental tersebut membuat Fuji kesulitan untuk fokus, mendengar, hingga hiperaktif.

Kabar tersebut sudah terdengar ke telinga Atta Halilintar dan sang adik Thariq Halilintar yang merupakan mantan kekasih Fuji.

Atta Halilintar Doakan Fuji yang Idap ADHD

Atta Halilintar pun memberikan dukungan untuk Fuji, suami Aurel Hermansyah itu berdoa semoga Fuji selalu dalam kondisi terbaik.

"Doa yang terbaik lah," ujar Atta Halilintar singkat di kawasan Condet, Jakarta Timur.

Sayangnya, berbeda dari Atta Halilintar yang memberikan jawaban meski singkat. Thariq Halilintar justru langsung pergi dan masuk ke mobil saat ditanya awak media.

