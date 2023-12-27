Laura Moane Kepergok Ikut Liburan Bareng Al Ghazali ke Lombok

JAKARTA - Al Ghazali dan Laura Moane semakin dekat saja. Rumor kedekatan mereka bahkan kian berembus kencang, terlebih kini keduanya semakin sering terlihat menghabiskan waktu bersama.

Beberapa kali Laura Moane pun terlihat berkumpul bersama keluarga Al Ghazali. Bahkan, Laura sampai disebut-sebut sebagai sosok tambatan hati Al Ghazali yang baru usai hubungan asmaranya dengan Alyssa Daguise kandas di tengah jalan.

Terbaru, Laura Moane bahkan terciduk sedang liburan ke Lombok bersama rekan-rekan Al Ghazali, salah satunya Bastian Steel dan Sitha Marino.

Jika melihat dari unggahan akun Instagram masing-masing @its_lauramoane2 dan @alghazali7, keduanya memang terlihat sedang berlibur dengan suasana pantai dan laut. Tapi, tak ada wajah Al unggahan Instagram Laura dan begitupun sebaliknya.

Laura Moane kepergok ikut liburan bareng Al Ghazali (Foto: Instagram/its_lauramoane2)

Momen kebersamaan mereka pun terungkap dari unggahan akun TikTok @muasumsel. Dalam video tersebut, Laura dan Al tampak berjalan berdampingan sambil berbincang santai.

Dalam unggahan Instagram El Rumi, adik Al Ghazali yang juga ikut berlibur ke Lombok itu terlihat pula Al dan Laura yang duduk bersebelahan dalam sebuah perahu yang ditumpangi mereka untuk menjelajah lautan.

Al Ghazali sendiri mengunggah potret laut lepas dengan latar Gunung Rinjani yang menjadi bukti bahwa dirinya tengah berada di Lombok. Selain itu, beredar pula video Al dan Laura yang tengah berkeliling di daerah Gili Trawangan bersama pasangan Sitha Marino dan Bastian Steel.