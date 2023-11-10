Tipe Laki-laki Idaman Laura Moane

JAKARTA - Artis peran Laura Moane mendadak menjadi sorotan. Hal tersebut tak lain lantaran dirinya kini tengah menjalin hubungan asmara dengan putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Al Ghazali.

Bintang film Senior ini sendiri bahkan tak menampik jika dirinya memiliki hubungan dekat dengan Al Ghazali.

Menariknya, Laura tampak tak segan mengungkap tipe laki-laki idamannya. Secara fisik, ia mengaku ingin memiliki kekasih dengan postur tubuh yang lebih tinggi darinya.

"Kalau fisik, aku lebih suka yang lebih tinggi dari aku, yang manis mungkin," ujar Laura Moane saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, perempuan 17 tahun ini mengaku tidak memiliki kriteria laki-laki idaman secara spesifik. Hanya saja, ia ingin memiliki pasangan yang baik, bertanggungjawab dan seiman.

"Aku nggak ada tipe sebenernya, yang penting cowoknya tanggung jawab, baik, seiman," jelas Laura.