Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tipe Laki-laki Idaman Laura Moane

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |08:06 WIB
Tipe Laki-laki Idaman Laura Moane
Tipe laki-laki idaman Laura Moane (Foto: Instagram/its_lauramoane2)
A
A
A

JAKARTA - Artis peran Laura Moane mendadak menjadi sorotan. Hal tersebut tak lain lantaran dirinya kini tengah menjalin hubungan asmara dengan putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Al Ghazali.

Bintang film Senior ini sendiri bahkan tak menampik jika dirinya memiliki hubungan dekat dengan Al Ghazali.

Menariknya, Laura tampak tak segan mengungkap tipe laki-laki idamannya. Secara fisik, ia mengaku ingin memiliki kekasih dengan postur tubuh yang lebih tinggi darinya.

"Kalau fisik, aku lebih suka yang lebih tinggi dari aku, yang manis mungkin," ujar Laura Moane saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Laura Moane

Kendati begitu, perempuan 17 tahun ini mengaku tidak memiliki kriteria laki-laki idaman secara spesifik. Hanya saja, ia ingin memiliki pasangan yang baik, bertanggungjawab dan seiman.

"Aku nggak ada tipe sebenernya, yang penting cowoknya tanggung jawab, baik, seiman," jelas Laura.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3040944/laura_moane-B04I_large.jpg
Laura Moane Bikin Konten Pakai Lagu Hati-Hati di Jalan, Galau karena Al Ghazali?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/33/2978425/laura-moane-dapat-cincin-dari-maia-estianty-kode-dapat-restu-pacari-al-ghazali-QSRtjIetky.jpg
Laura Moane Dapat Cincin Dari Maia Estianty, Kode Dapat Restu Pacari Al Ghazali?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/33/2957653/blakblakan-laura-moane-masih-belum-akui-al-ghazali-sebagai-pacar-AYg0oBAxEY.jpg
Blakblakan, Laura Moane Masih Belum Akui Al Ghazali sebagai Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/33/2945387/laura-moane-kepergok-ikut-liburan-bareng-al-ghazali-ke-lombok-izJ5FQsUQQ.jpg
Laura Moane Kepergok Ikut Liburan Bareng Al Ghazali ke Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185285//justin_bieber-W4ST_large.jpg
Viral Justin Bieber Ikut Bantu Dorong Mobil Mogok di Jalan, Banjir Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185284//natalie_holscher-xbJi_large.jpg
Nathalie Holscher Masih Sering ke Makam Ibunda di Malam Hari, Curhat soal Ujian Hidup
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement